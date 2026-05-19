Casele de lux din Soci, stațiunea unde Putin are un palat, sunt mai scumpe decât cele din Miami, Dubai și Milano

2 minute de citit Publicat la 14:29 19 Mai 2026 Modificat la 14:50 19 Mai 2026

Casele din lux din Soci, stațiunea unde Putin are un palat, sunt mai scumpe decât cele din Miami, Dubai și Milano. FOTO: Getty Images

Proprietățile de lux din orașul-stațiune Soci, din Rusia, unde președintele rus Vladimir Putin are un palat, au devenit mai scumpe decât imobilele din orașe precum Milano, Miami și Dubai, a relatat luni Forbes Rusia.

Creșterea puternică a prețurilor a plasat Soci în rândul celor mai scumpe piețe imobiliare de lux din lume, scrie The Moscow Times. Evoluția este susținută de cererea ridicată, de costurile tot mai mari de construcție și de oferta limitată, chiar dacă economia Rusiei se confruntă, în ansamblu, cu volatilitate și presiuni legate de sancțiuni.

Suprafața de locuință premium care poate fi cumpărată în Soci cu o sumă ipotetică de 1 milion de dolari s-a redus cu 45% în ultimii cinci ani, de la 74 de metri pătrați la 41 de metri pătrați, potrivit calculelor NF Group pe baza datelor Knight Frank, citate de Forbes.

În Rusia, doar Moscova și Sankt Petersburg au înregistrat scăderi mai mari ale puterii de cumpărare pentru aceeași sumă. La Moscova, suprafața care poate fi cumpărată cu 1 milion de dolari a scăzut cu 57%, iar la Sankt Petersburg cu 51%.

Astfel, Soci a ajuns pe locul 12 în lume în clasamentul Knight Frank. În acest oraș, cu 1 milion de dolari poți cumpăra aproximativ 41 de metri pătrați de locuință de lux, mai mult decât la Viena, dar mai puțin decât la Sydney.

Moscova s-a clasat pe locul 7, cu prețuri comparabile cu cele din Los Angeles, în timp ce Sankt Petersburg a ocupat locul 22, rămânând în urma celor mai scumpe două piețe imobiliare de lux din Rusia.

Monaco și-a păstrat prima poziție la nivel mondial, unde cu un milion de dolari poți cumpăra doar 16 metri pătrați de proprietate rezidențială premium.

Pe locul al doilea s-a aflat Hong Kong, cu 23 de metri pătrați, iar Geneva și Singapore au împărțit locul al treilea, cu 28 de metri pătrați fiecare, înlocuind Londra, care ocupa această poziție în urmă cu cinci ani.

Andrei Solovyov, partener și director regional pentru proprietăți imobiliare urbane la NF Group, a declarat pentru Forbes Rusia că fluctuațiile cursului de schimb pot influența uneori acest indice, deoarece el reflectă nu doar prețurile locuințelor, ci și evoluțiile valutare. Totuși, el a precizat că actualul curs al dolarului este, în linii mari, similar cu nivelurile din 2020, ceea ce sugerează că pozițiile din clasament reflectă în mare parte o creștere reală a pieței primare de locuințe de lux din Rusia.

La Moscova, prețul mediu ponderat pe metru pătrat în noile proiecte rezidențiale de lux a crescut de aproape 2,5 ori în această perioadă, a spus Solovyov. El a explicat această creștere prin activitatea puternică a cumpărătorilor, costurile mai mari de construcție și extinderea ofertei de locuințe premium.

Prețurile apartamentelor de lux de pe piața primară din Moscova au crescut cu 18% în ultimul an, potrivit dezvoltatorului Tekta Group. Prețul mediu pe metru pătrat a ajuns în ianuarie la 3,67 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 49.545 de dolari.