Radu Miruță îl laudă pe comandorul român care a doborât drona din Estonia. Va primi emblema de emisar pentru pace

1 minut de citit Publicat la 14:35 19 Mai 2026 Modificat la 14:35 19 Mai 2026

Ministrul Apărării, Radu Miruță (dreapta), alături de comandorul Pavelescu Costel-Alexandru (stânga). Foto: Facebook/Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a lăudat reușita căpitanului comandor Pavelescu Costel-Alexandru, care, de la bordul unui avion F-16, a doborât marți o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei.

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit. Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a scris Miruță, pe Facebook.

Ministrul a adăugat și o fotografie alături de comandorul Pavelescu, pe care spune că l-a cunoscut în baza aeriană 86 de la Fetești.

„I-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F-16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o”, a mai afirmat Radu Miruță.

Potrivit acestuia, reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, iar ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a ținut să transmită României felicitări.

„Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate”, a continuat ministrul.

Radu Miruță a adăugat că, în semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi, a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi.

Un avion militar românesc care face parte dintr-o misiune NATO a doborât marți o dronă aflată în spațiul aerian al Estoniei, a declarat ministrul Apărării din această țară, Hanno Pevkur, potrivit Reuters și Delfi. Autoritățile estoniene spun că drona era, cel mai probabil, de origine ucraineană și se îndrepta spre ținte din Rusia. Inițial, ministrul a precizat că aparatul a fost neutralizat de Forța Aeriană Baltică, însă ulterior a revenit și a clarificat că aeronava care a executat misiunea era românească.