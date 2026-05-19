Românii vor plăti toate facturile la cursul BNR din ziua precedentă. Proiectul a fost adoptat de Senat

Românii vor plăti toate facturile la cursul BNR din ziua precedentă emiterii lor, potrivit unei inițiative legislative adoptată de Senat.

Propunerea a venit din partea deputatului USR Cezar Drăgoescu și a fost adoptată de Senat cu 73 voturi pentru, 39 împotrivă și o abținere.

După ce a propus ca facturile pentru telefonie și internet să fie calculate exclusiv la cursul BNR, deputatul USR Cezar Drăgoescu a propus ca regula să fie extinsă la toți operatorii economici, metoda de calcul urmând a se aplica în toate cazurile, de la achiziții de mașini, locuințe și până la pachete turistice externe, eliminând costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori.

„Fără cursuri valutare inventate și fără facturi umflate pentru români! După ce am depus proiectul de lege care îi viza doar pe furnizorii de rețele și servicii de telecomunicații, am primit mii de mesaje de la cetățeni care reclamau și alte situații în care sunt nevoiți să plătească la un curs propriu al vânzătorului. Așa se face că, în final, oamenii ajung să plătească mult peste cât estimau inițial. Am revenit, așadar, cu acest nou proiect, care vizează toate firmele, nu doar pe cele de telefonie, și mă bucur că senatorii au dat un vot favorabil pentru a stopa această practică”, a declarat deputatul USR Cezar Drăgoescu.

Proiectul modifică și completează Ordonanța privind protecția consumatorilor (OG 21/1992), introducând în mod explicit obligația ca, pentru contractele de furnizare de bunuri și servicii cu prețuri exprimate în euro sau în alte valute, facturile să fie emise în lei, utilizând cursul BNR din ziua precedentă emiterii.

De asemenea, operatorilor economici le va fi interzis să adauge marje, comisioane sau orice alte costuri suplimentare peste acest curs de schimb, iar pentru contractele deja în derulare, comercianții vor avea obligația ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să le adapteze la noile prevederi prin acte adiționale, fără costuri pentru consumatori.