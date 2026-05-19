Isărescu nu crede în soluția premierului tehnocrat: „Eu am fost premier tehnocrat. La final, vorbeam singur și număram zilele rămase”

1 minut de citit Publicat la 12:22 19 Mai 2026 Modificat la 12:48 19 Mai 2026

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Foto: Agerpres

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat marți că premierul tehnocrat „nu este o soluție”. El a făcut comparație și cu perioada în care a fost premier tehnocrat, spunând: „La final, și eu vorbeam singur și număram zilele rămase la Palatul Victoria”. Mai mult, Isărescu spune că un premier are nevoie de ochi „și în față, și în spate”, pentru că „trebuie să vezi cine te înjunghie”.

„Nu cred că premierul tehnocrat este o soluție. Eu am fost premier tehnocrat, dar atunci a fost o altă situație. Nu cred că poți fi ascultat ca premier tehnocrat. La final, și eu vorbeam singur și număram zilele rămase la Palatul Victoria. Ca premier, ai nevoie de ochi și în față, și în spate. Trebuie să vezi cine te înjunghie”, a spus Mugur Isărescu marți.

Astfel, guvernatorul BNR spune că trebuie să ai credibilitate.

„Nu neapărat. Eu am fost tehnocrat, dar atunci erau alte condiții. Venit din exterior să intre în probleme rapid, nu e ușor. Trebuie să ai credibilitate, să îi cunoști, să te cunoască, pentru că altfel vorbești în gol”, a subliniat Isărescu.

Luni, președintele Nicușor Dan a avut o serie de negocieri oficiale cu partidele poitice pentru a găsi o rezolvare la criza politică apărută după demiterea lui Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Președintele ia în calcul un prim-ministru tehnocrat. Numele la care se gândește președintele este Delia Velculescu, care în prezent este director adjunct la FMI și este supranumită „iron lady”, adică „doamna de fier”, au declarat pentru Antena3.ro surse din Administrația Prezidențială.

Până acum, toate partidele au respins ideea unui premier tehnocrat, spunând că trebuie găsit un premier politic cu care toată lumea să fie de acord.

Mugur Isărescu a preluat conducerea BNR în septembrie 1990. Nouă ani mai târziu, în decembrie 1999, Isărescu a devenit prim-ministru tehnocrat al României, dar după numai un an, coaliţia de la acea vreme a pierdut alegerile. El a revenit la funcția de guvernator al BNR în noiembrie 2000.