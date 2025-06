Surse: Cine este femeia despre care Nicuşor Dan le-a spus lui Bolojan şi Grindeanu că vrea să o numească premier, pentru că ei refuză

Delia Velculescu lucrează la FMI din 2002. Foto: Profimedia Images

Varianta unui premier tehnocrat prinde tot mai mult contur, din cauza refuzului PNL şi PSD de a-şi asuma conducerea Guvernului. Surse participante la negocierile dintre liderii partidelor şi Nicuşor Dan au declarat pentru Antena 3 CNN că Preşedintele le-a comunicat şefilor PNL, PSD, UDMR şi USR că ia tot mai mult în calcul ideea desemnării unui prim-ministru tehnocrat şi că are pe masă, în acest sens, numele unei femei, un expert în finanţe care lucrează în acest moment la FMI.

Informaţia a fost confirmată pentru Antena 3 CNN de mai mulţi lideri politici care au participat la discuţiile de la Palatul Cotroceni.

Potrivit informaţiilor noastre, în pole position pentru funcţia de prim-ministru se află numele Deliei Velculescu, care lucrează de aproape 23 de ani la FMI, fiind în prezent director adjunct, şef al misiunii FMI pentru Africa de Sud. Ea a fost şef al misiunii FMI în Grecia, în perioada marii crize economice prin care a trecut această ţară. În 2009, a fost coautoarea unui studiu despre situaţia financiară a Greciei. Delia Velculescu a fost şi reprezentantul FMI în negocierile pentru planul de asistenţă financiară acordat Ciprului. Presa din Cipru o numea „încântătoarea Delia”, dar vorbea şi despre puterea de negociere a româncei. Este cea mai dură dintre membrii delegaţiei, scriau jurnaliştii ciprioți în 2013.

Delia Velculescu este căsătorită cu un renumit medic, și el român, dar stabilit în Statele Unite din anii 70.

A doua variantă analizată de Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru ar fi Anca Dragu, dar despre ea nu le-a vorbit liderilor partidelor prezenţi la negocierile de la Palatul Cotroceni. Însă, potrivit informaţiilor noastre, au existat discuţii despre acest subiect purtate de Nicuşor Dan în timpul vizitei sale de luni la Chişinău, unde Anca Dragu este şefa Băncii Naţionale a Republicii Moldova.

Altă variantă menţionată în cadrul discuţiilor de la Cotroceni pentru premier tehnocrat este Ionuţ Dumitru. Lucian Croitoru, consilier la BNR, a refuzat funcţia, din motive personale.

Nu este clar dacă partidele vor fi de acord cu variantele lui Nicuşor Dan. Joi negocierile pentru guvernare au intrat în blocaj total, după ce Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu au refuzat categoric să îşi asume funcţia de prim-ministru.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat joi seara, la Antena 3 CNN, că soluția pentru formarea noului Guvern trebuie să vină din partea partidelor, nu de la Cotroceni. El a lăudat atitudinea Președintelui Nicușor Dan, despre care a spus că are o „răbdare uriașă”, ascultă fiecare propunere și vrea să înțeleagă problema. Totuși, el a avertizat că, dacă partidele nu ajung la o înțelegere, „președintele s-ar putea să ne pună în fața faptului împlinit” în ceea ce privește desemnarea premierului.

Liderul UDMR spune că Președintele nominalizează premierul, dar înainte de a nominaliza trebuie să existe o propunere din partea partidelor care alcătuiesc majoritatea sau măcar din partea unui singur partid.

„Președintele are o răbdare uriașă, ascultă pe fiecare, dorește să înțeleagă problema și soluția trebuie să vină de la partide, nu de la președinte, de la majoritate. Până când majoritatea nu propune un premier, președintele nu are ce să facă pentru că acel premier trebuie să aibă majoritate și trebuie să treacă prin Parlament, dar conform Constituției, Președintele nominalizează premierul, dar înainte de a nominaliza trebuie să existe o propunere din partea partidelor care alcătuiesc majoritatea sau măcar din partea unui singur partid. Deci, din acest punct de vedere, mingea este la noi, nu este la Președinte. La noi, la partide sau la formațiuni politice, asta spun.

De fiecare dată când am mers la negocieri am mai avansat un pic, că nu sunt discuții simple. Eu am spus de fiecare dată: majoritate nu se poate fără PSD și PNL, asta e situația, trebuie să înțelegem. Se poate fără UDMR, nu avem nimic împotrivă, dacă asta va fi soluția, nu ne certăm, nu ne supărăm”, a declarat liderul UDMR, joi seara, la Antena 3 CNN.

"Eu cred că așa s-a procedat mereu: cei care formează majoritatea propun Președintelui un nume. Dacă Președintele nu e de acord, e altă poveste. Dar coaliția majoritară propune un premier – așa a fost întotdeauna. Dacă nu reușește coaliția, atunci Președintele s-ar putea să ne pună în fața faptului împlinit, și premierul va trece prin Parlament.

Dar nu asta e soluția. Soluția e ca partidele care sunt în formatul de 4 plus minoritățile să vină cu o propunere comună", a spus Kelemen Hunor.