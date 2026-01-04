Radu Miruţă, despre costurile misiunilor de ajutor în Elveţia: 75% sunt suportate prin mecanismul de protecție civilă al UE

Radu Miruţă, despre costurile misiunilor de ajutor în Elveţia. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, sâmbătă, în contextul unor misiuni de ajutor în Elveţia, după incendiul grav din stațiunea de schi Crans-Montana, că aceste costuri sunt suportate, în proporţie de 75%, prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. "Exact această Românie nu a ezitat o secundă să întindă o mână elvețienilor, când au avut mai multă nevoie de ajutor, după ce au trecut printr-o tragedie similară cu cea care ne-a marcat pe noi în 2015", a afirmat Miruţă.

"România noastră e România care are compasiune, resurse, speranță și respect. Asta e România în care cred cu toată puterea și care mă determină în fiecare zi să merg mai departe. Și exact această Românie nu a ezitat o secundă să întindă o mână elvețienilor, când au avut mai multă nevoie de ajutor, după ce au trecut printr-o tragedie similară cu cea care ne-a marcat pe noi în 2015.

Și încă o clarificare - costurile acestor misiuni sunt suportate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene în procentaj de 75%. Împreună suntem puternici", a postat Radu Miruţă pe Facebook.

Reamintim, Miruţă a transmis, vineri, că, în urma unei decizii a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, o aeronavă urma să decoleze spre Lausanne, pentru a transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul produs în Crans-Montana. Misiunea face parte din sprijinul internațional oferit de România autorităților elvețiene.

Incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 119 răniți, dintre care aproape 100 sunt în stare critică. Printre victime se află turiști de mai multe naționalități, iar un tânăr român de 18 ani este dat dispărut după tragedie.