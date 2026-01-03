Incendiul din Crans-Montana, ultimele actualizări: Bilanțul victimelor, filmul tragediei și ce înseamnă fenomenul mortal „flashhover”

6 minute de citit Publicat la 13:41 03 Ian 2026 Modificat la 13:41 03 Ian 2026

Comunitatea din Crans-Montana e în stare de șoc după incendiul din barul Le Constellation. Sursa foto: Getty Images

Până la ora actuală, incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 119 răniți, dintre care aproape 100 sunt în stare critică. Printre victime se află turiști de mai multe naționalități, iar un tânăr român de 18 ani este dat dispărut după tragedie.

Atenție, urmează informații care vp pot afecta emoțional.

Mulți dintre răniți au arsuri severe și necesită tratamente complexe, iar unii dintre pacienți au fost transportați din Elveția către spitale din alte țări pentru a primi îngrijiri specializate.

Incidentul a avut loc în noaptea de Revelion, în jurul orei 01:30, când barul era plin de petrecăreți. Conform anchetatorilor și declarațiilor martorilor, artificiile atașate la sticle de șampanie au declanșat incendiul. Focul s-a extins foarte rapid la tavan, provocând ceea ce specialiștii numesc fenomen de tip „flashover”, un tip de incendiu extrem de periculos.

Poliția identifică primii patru morți ai incendiului din stațiunea de schi elvețiană

Poliția a identificat primele patru cadavre ale persoanelor care și-au pierdut viața în incendiul din noaptea de Revelion.

Cadavrele a două femei elvețiene, în vârstă de 21 și 16 ani, și a doi bărbați elvețieni, în vârstă de 18 și 16 ani, au fost returnate familiilor, au transmis autoritățile, potrivit BBC.

„Munca extensivă a ofițerilor și a Institutului de Medicină Legală a făcut posibilă identificarea”, a declarat poliția cantonală Valais într-un comunicat, iar eforturile pentru identificarea celorlalte victime continuă.

Detalii suplimentare despre victimele identificate, inclusiv numele acestora, nu au fost făcute publice.

Un adolescent italian, pasionat de golf, a fost prima victimă identificată după nume, deși autoritățile elvețiene și italiene până acum au refuzat să-i confirme oficial decesul.

Informații despre răniții din Crans-Montana: Un român este dispărut

Cel puțin 119 persoane au fost rănite, majoritatea fiind turiști, iar aproape 100 dintre acestea se află în stare critică, cu arsuri pe suprafețe mari din corp.

Aproape jumătate dintre răniți vor fi tratați în străinătate, a anunţat sâmbătă Oficiul Federal pentru Protecţie Civilă din Elveţia. Un număr de 50 de pacienţi vor fi transferaţi până duminică în spitale din Franţa, Italia, Germania şi Belgia.

Majoritatea persoanelor prezente în bar erau adolescenţi şi tineri.

Kathrin Neuhaus, şefa secţiei de arsuri a spitalului pentru copii din Zurich, a declarat pentru postul de televiziune SRF că cinci minori sunt trataţi aici. Unii dintre ei au suferit arsuri pe mai mult de 70% din suprafaţa corpului, a spus ea.

„Asta înseamnă că sunt predispuşi la infecţii şi hipotermie”, a spus ea. Arsurile afectează întregul organism, inclusiv sistemul circulator, a spus Neuhaus. Mulţi au suferit de asemenea leziuni ale plămânilor în urma inhalării de fum, a adăugat ea.

Neuhaus a spus că mulţi dintre pacienţi au suferit mai multe intervenţii chirurgicale şi proceduri şi că vor intra în sala de operaţii de mai multe ori pe săptămână. „În acest moment, avem în plan să intrăm în sala de operaţii de două ori pe săptămână cu fiecare pacient”, a spus ea.

Printre răniți se numără și mai mulți fotbaliști juniori care erau în vacanță în stațiune și au fost prinși în mijlocul incendiului.

Datorită gravității rănilor, șase pacienți cu arsuri severe au fost transportați cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române către un spital din Paris, unde pot primi tratamente specializate.

Un tânăr român de 18 ani este dat dispărut, iar autoritățile continuă căutările și verificările pentru a-l identifica.

Victimele prezintă arsuri pe față, gât, membre și trunchi, iar starea critică a multora impune monitorizare permanentă și tratamente complexe.

Filmul tragediei: Ce arată primele imagini și relatări

Imaginile surprinse de CNN și de martorii de la fața locului arată o încăpere plină de fum dens, cu oameni care se cățărau pe mobilă sau încercau să spargă ferestrele pentru a scăpa.

Mai mulți martori au declarat că tavanul barului a fost primul care a luat foc, după ce artificiile folosite la sticlele de șampanie au ajuns aproape de lemn și decorațiuni inflamabile.

Într-un caz, o lumânare ridicată aproape de tavan a luat foc în câteva secunde, accelerând extinderea incendiului. Mărturiile descriu o panică totală, cu oameni căzând unii peste alții încercând să ajungă la ieșire.

Efectele fenomenului de tip flashover au fost evidente: întreaga încăpere s-a aprins aproape instantaneu, fără timp pentru evacuare în condiții sigure. Martorii au subliniat că barul era extrem de aglomerat, ceea ce a contribuit la numărul mare de victime și la dificultatea evacuării.

Cine deține barul Le Constellation

Barul Le Constellation este deținut de un cuplu de francezi. Patronii au declarat că toate măsurile de siguranță au fost respectate și că, după tragedie, nu pot dormi sau mânca din cauza șocului provocat de incident.

Autoritățile investighează modul exact în care artificiile au fost folosite și dacă există responsabilități suplimentare.

Procurorul general al cantonului Valais a confirmat că artificiile pe sticle de șampanie au provocat flashover-ul, fenomen care a făcut ca incendiul să devină aproape instantaneu mortal.

Martorii au descris haosul din interiorul barului, cu persoane blocate între mese și scări, fără timp să reacționeze.

În ciuda șocului, proprietarii și martorii încearcă să ofere detalii anchetei pentru a ajuta la clarificarea cauzelor și la prevenirea unor tragedii similare pe viitor.

Ce este fenomenul „flashover” și de ce e atât de mortal

Flashover este un fenomen extrem de periculos în incendiile interioare, care apare atunci când toate materialele inflamabile dintr-o încăpere ating temperatura de autoaprindere aproape simultan.

Practic, focul nu se răspândește treptat, ci întreaga încăpere se aprinde aproape instantaneu, cu temperaturi care pot depăși 600–800 de grade Celsius. Acest fenomen transformă rapid un incendiu aparent controlabil într-o tragedie mortală, pentru că oamenii nu au timp să reacționeze sau să se evacueze.

În cazul barului Le Constellation, artificiile pe sticle de șampanie și decorul inflamabil au creat exact condițiile pentru un flashover, ceea ce explică rapiditatea cu care focul s-a extins și numărul mare de victime.

Consultantul independent în incendii, Stephen MacKenzie, a declarat pentru CNN vineri că un flashover creează unde de fum care se răspândesc lateral pe tavan și încep să „preîncălzească” tot ce se află în fața lor. Pe măsură ce focul se răspândește, acesta începe să caute mai mult oxigen, a explicat MacKenzie.

Dacă se realizează o deschidere care permite pătrunderea oxigenului — cum ar fi o ușă deschisă în timp ce oamenii încearcă să scape — acest lucru ar fi putut crea un efect de coș, a spus el, ceea ce accelerează fluxul de fum și gaze combustibile în sus.

„Se dezvoltă un strat de gaze fierbinți, căldura radiază asupra oamenilor. Aceștia încep să realizeze: ‘Trebuie să ies de aici’,” a spus MacKenzie.

Focul va genera, de asemenea, un amestec de gaze combustibile, care vor începe să se aprindă. „Fumul este, practic, în flăcări,” a adăugat el.

Întrebat cât timp durează dezvoltarea unui flashover, MacKenzie a dat o previziune sumbră: „Secunde,” a spus el. „Vorbim de la câteva secunde până la câteva minute.”

Cum ajută România Elveția

România a intervenit rapid, punând la dispoziție o aeronavă militară pentru transportul a șase pacienți cu arsuri severe către spitale din Franța.

Aceasta face parte dintr-un efort internațional de sprijin și coordonare în contextul unei tragedii cu impact transfrontalier.

Autoritățile române și elvețiene colaborează pentru identificarea unor eventuale victime cu cetățenie română și pentru asigurarea transportului sigur și rapid către spitale specializate.