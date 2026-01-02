Artificii pe sticle de șampanie au dus la incendiul din Crans-Montana, spune procurorul general: „Au provocat un fenomen tip flashover”

Agenți de poliție în zona incendiului din Crans-Montana, 2 ianuarie 2025. Sursa foto: Profimedia Images

Incendiul izbucnit în barul din Crans-Montana a fost provocat, cel mai probabil, de „lumânări cu scântei” amplasate pe sticlele de șampanie, a declarat procurorul general al cantonului Valais, Béatrice Pilloud, vineri, așa cum sugerau și imaginile apărute între timp ce suprind primele momente de panică. Autoritățile i-au audiat deja pe patroni.

Potrivit procurorului general, investigația urmărește să clarifice toate circumstanțele incendiului și ar putea fi deschisă pentru „incendiere din culpă” și „omor din culpă”, în cazul în care se va demonstra existența unor responsabilități penale.

Cei doi administratori ai barului au fost deja audiați de anchetatori.

Béatrice Pilloud a precizat că focul „se pare că a pornit de la lumânări cu scântei, cunoscute și sub denumirea de rachete de semnalizare, care erau plasate deasupra sticlelor de șampanie”.

Acestea ar fi fost poziționate prea aproape de tavan, fapt ce a declanșat un fenomen de tip „flashover”, în urma căruia incendiul s-a propagat extrem de rapid, spune el.

„Serviciul de urmărire penală nu precupețește niciun efort pentru a determina circumstanțele acestui eveniment tragic”, a mai declarat procurorul general, subliniind că ancheta este în desfășurare.