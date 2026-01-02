CNN: Primele momente ale incendiului mortal din Crans-Montana. Imagini cu oamenii care încearcă disperați să scape de flăcări

Publicat la 16:04 02 Ian 2026

Mai multe videoclipuri verificate de CNN arată primele momente ale incendiului mortal care a izbucnit în barul Le Constellation din Crans-Montana. FOTO: captura video CNN

Mai multe videoclipuri verificate de CNN arată primele momente ale incendiului mortal care a izbucnit în barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția. Aproximativ 40 de persoane au fost ucise și peste 100 de persoane au fost rănite în incendiul produs de Revelion.

VIDEO: CNN NEWSSOURCE

În imagini este surprins momentul în care flăcările au curprins tavanul deasupra barului.

O pesoană strigă "Le Constellation arde".

Alte imagini din bar surprind momentele în care un bărbat încearcă să stingă focul.

Alte imagini verificate, filmate în afara barului arată numeroase persoane care încearcă să scape, în timp de strigă disperate. Unele încearcă să spargă geamul, altele se îngrămădesc pe scări.

În alte imagini apar paramedicii care intervin și ajută răniții.

Autoritățile cred că printre victime se află numeroși străini, însă nu au oferit încă detalii despre identitatea acestora. Răniții au fost transferați în diferite spitale, cum ar fi cele din Lausanne, Geneva sau Zurich, și chiar în Franța și Italia vecine.

Autoritățile spun că este prea devreme pentru a se stabili cauza exactă a incendiului.

Jacques și Jessica Moretti, soț și soție de origine corsicană, sunt proprietarii barului Le Constellation aflat în stațiunea de schi Crans-Montana din Alpii elvețieni, conform Corse Matin, ziarul insulei franceze de unde provine cuplul. BFM relatează că femeia se afla în bar când a izbucnit incendiul, suferind arsuri la braț.

La mai bine de 24 de ore de la tragicul incendiu, controversele privind barul Le Constellation din Crans-Montana continuă, presa elvețiană relatând că localul a avut un rating de siguranță de 6,5 din 10.

Barul „a promovat petreceri cu artificii cu șampanie, cu semne de deficiențe de siguranță, cum ar fi o singură rută de evacuare și materiale inflamabile, ridicând semne de întrebare", scrie Blick, citând și videoclipuri filmate în local înainte de tragedie, care alimentează „speculațiile cu privire la cauza incendiului”.

Lounge barul Le Constellation era un loc de întâlnire popular în stațiunea de schi Valais: o cafenea ziua, un bar și un club de noapte, cu o capacitate de aproximativ 300 de persoane. DJ-ii mixau acolo în mod regulat, iar atmosfera de petrecere atrăgea un public predominant tânăr, internațional.