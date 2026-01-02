Aproape 100 dintre răniți sunt în stare critică, după incendiul din Crans-Montana. Mai mulți fotbaliști juniori sunt dați dispăruți

Incendiul a izbucnit în noaptea de Revelion la barul Constellation din Crans-Montana, Elveția. Sursa foto: Hepta

În urma incendiului care a izbucnit în noaptea de Revelion la barul Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, între 80 și 100 de persoane se află în stare critică, a declarat directorul de securitate din Valais, Stéphane Ganzer, pentru postul de radio francez RTL.

Ganzer a precizat că bilanțul actual de aproximativ 40 de decese ar putea crește, în condițiile în care victimele cu arsuri de gradul trei, care acoperă până la 15% din suprafața corpului, prezintă un risc crescut de deces în orele și zilele următoare.

Tineri fotbaliști răniți și dispăruți

Potrivit ziarului elvețian Blick, mai mulți tineri jucători ai clubului de fotbal FC Lutry din cantonul Vaud se aflau în Crans-Montana pentru noaptea de Revelion și rezervaseră o masă pentru 12 persoane la barul afectat de incendiu.

Președintele clubului, Stéphane Bise, a declarat că unul dintre jucători primește tratament într-un spital, însă despre trei sau patru membri ai grupului nu s-a primit încă nicio veste și sunt dați dispăruți.

Autoritățile continuă căutările și identificarea victimelor.

Tahirys Dos Santos, fotbalist de 19 ani, grav rănit

Printre răniți se află și Tahirys Dos Santos, tânăr fotbalist stagiar de 19 ani la FC Metz, care a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului, potrivit agentului său Christophe Hutteau și informațiilor BFMTV.

Jucătorul a fost transferat de urgență în Germania, unde primește îngrijiri medicale specializate. Clubul FC Metz a transmis solidaritatea sa jucătorului și familiei acestuia și colaborează cu autoritățile medicale pentru a facilita tratamentul și revenirea la spitalul apropiat de domiciliul său.

Conducerea clubului, colegii de echipă și personalul tehnic sunt profund afectați de incident și transmit gândurile lor de susținere tânărului sportiv.

Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane.