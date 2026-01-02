Prima victimă identificată, după tragedia din Crans-Montana. Emanuele Galeppini era jucător de golf și avea doar 16 ani

Prima victimă identificată, după tragedia din Crans-Montana. Emanuele Galeppini era jucător de golf și avea doar 16 ani. FOTO Instagram federazioneitalianagolf

Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane, scrie BFM TV.

Galeppini era originar din Genova, dar în ultimii ani locuia cu familia sa în Dubai. Acolo se făcuse cunoscut ca tânăr jucător de golf şi participa constant la turnee pentru juniori şi amatori în Orientul Mijlociu şi Europa. Printre cele mai recente succese ale sale se număra victoria într-un turneu amator din Dubai, în primăvara anului 2025.

La momentul tragediei, tânărul de 16 ani se afla în Elveţia împreună cu prietenii pentru a sărbători Anul Nou. Incendiul a izbucnit în barul „Le Constellation” în primele ore ale zilei de 1 ianuarie. Circumstanţele exacte sunt încă în curs de investigare.

Emanuele Galeppini se afla pe lista persoanelor dispărute publicată de Ministerul Afacerilor Externe italian. Tatăl său, Edoardo, s-a dus la barul Constellation în orele care au urmat tragicului incendiu și a făcut apel la martori, declarând că era sigur că fiul său se afla în interiorul localului în momentul dezastrului.

Moartea adolescentului a șocat lumea internaţională a golfului. Federaţia Italiană de Golf i-a adus un omagiu lui Galeppini, considerându-l un tânăr sportiv dedicat, care promova corectitudinea şi pasiunea.