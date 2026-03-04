O navă din "flota fantomă" a Rusiei s-a scufundat după ce a luat foc în largul Libiei

Incidentul a avut loc 240 km la nord de portul Sirte, un port mediteranean important în zona centrală a Libiei. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Porturilor şi a Transportului Maritim din Libia a anunţat miercuri scufundarea în apele teritoriale libiene, după un incendiu care a izbucnit brusc, a metanierului Artic Metagaz, o navă transportatoare de gaze naturale lichefiate (GNL) făcând parte din aşa-numita "flotă fantomă" a Rusiei, pe care Moscova o foloseşte pentru a evita sancţiunile occidentale, informează EFE, potrivit Agerpres.

Autorităţile libiene au primit un apel de ajutor din partea navei, care a informat despre explozii subite, urmate de un "incendiu masiv care, în cele din urmă, a provocat scufundarea sa totală", se arată într-un comunicat al autorităţii portuare libiene.

Autoritatea maritimă libiană nu a oferit detalii despre cauzele incendiului.

Centrul de salvare libian a confirmat salvarea, în cooperare cu omologul său maltez, a celor 30 de membri ai echipajului, care se află într-o stare bună de sănătate.

Incidentul s-a produs la 130 de mile marine (n.r.: 240,76 km) nord de portul Sirte.

Nava plecase din portul rus Murmansk şi avea ca destinaţie portul egiptean Port Said.

Artic Metagaz este una din cele aproape 600 de nave sancţionate de Uniunea Europeană, cu interdicţie de acces în porturi şi de furnizare a unei game largi de servicii legate de transportul maritim.