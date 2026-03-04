Olanda cere UE să renunțe la vot prin unanimitate, după blocarea de către Viktor Orban a împrumutului pentru Ucraina

Olanda solicită „simplificarea” procedurii Articolului 7, care poate priva statele membre de dreptul de vot atunci când comit încălcări grave ale statului de drept. FOTO: Hepta

Vetoul de ultim moment al Ungariei asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să renunțe la unanimitate, a declarat Rob Jetten, noul prim-ministru al Olandei, în prima sa vizită la Bruxelles de la preluarea mandatului, potrivit Euronews.

„Noul guvern olandez este în favoarea renunțării la unanimitate în luarea deciziilor la nivel european”, a declarat Jetten jurnaliștilor.

„Acesta este un exemplu clar al importanței acestui lucru, deoarece nu le putem explica alegătorilor noștri că Europa este uneori mult prea echilibrată în reacțiile la problemele importante care ne afectează pe toți”, a adăugat el.

Jetten i-a cerut omologului său maghiar, Viktor Orban, să respecte acordul delicat la care cei 27 de lideri ai UE au ajuns în decembrie, după negocieri tensionate. Compromisul prevedea ca Ungaria, Slovacia și Republica Cehă să promită unanimitatea necesară pentru a modifica regulile bugetare ale UE în schimbul scutirii de la împrumutul comun.

Oficialii și diplomații de la Bruxelles consideră că, prin blocarea unei părți esențiale a împrumutului în ultima etapă a procesului legislativ, Orban a încălcat principiul cooperării sincere care leagă procesul decizional al blocului comunitar.

„Dacă se ajunge la un acord politic la nivelul Consiliului, ne așteptăm ca fiecare stat membru să respecte acest acord. Iar dacă nu, este o sarcină importantă pentru Comisia Europeană să ia măsuri”, a declarat Jetten.

În noul program de coaliție, Olanda solicită „simplificarea” procedurii Articolului 7, care poate priva statele membre de dreptul de vot atunci când comit încălcări grave ale statului de drept. Ungaria se află sub incidența Articolului 7 de ani de zile, dar nu a existat niciodată un impuls politic suficient pentru a trece la faza de aplicare mai strictă.

„Este absolut necesar să sprijinim Ucraina în lunile următoare pentru a ne asigura că își poate continua lupta împotriva agresiunii rusești”, a continuat Jetten.

„Având în vedere că sprijinul american pentru ucraineni este din ce în ce mai mic în ceea ce privește banii și armele, depinde de europeni să își asume responsabilitatea.”

Vetoul lui Orban se concentrează pe întreruperea aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, despre care Kievul susține că a fost atacată de drone rusești pe 27 ianuarie și a rămas neoperațională de atunci.

Acuzațiile lansate de Viktor Orban

Însă Orban spune că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a închis în mod deliberat conducta din „motive politice” pentru a influența rezultatele viitoarelor alegeri maghiare. Orban este în urmă cu două cifre în sondajele de opinie.

Prinsă între cele două tabere rivale, Comisia Europeană i-a cerut lui Zelenski să repare Drujba și lui Orban să renunțe la veto. Între timp, Ungaria și Slovacia au propus o misiune de informare pentru a inspecta secțiunea avariată a conductei.

„Ne așteptăm ca Comisia Europeană să rezolve această problemă”, a declarat Jetten. „Dacă este util să existe misiuni de informare pentru a rezolva această problemă, sunt deschis la asta. Dar totul începe cu: un acord politic la nivelul Consiliului este un acord politic.”

Printre primele dezbateri cu care se confruntă Jetten în calitate de premier se numără viitorul extinderii, un subiect asupra căruia Olanda și-a exprimat rezerve bine-cunoscute în trecut.

Zelenski pledează pentru stabilirea unei date pentru aderarea Ucrainei într-un posibil acord de pace, lucru care ar putea compensa concesiile teritoriale. Săptămâna trecută, el a sugerat deschis anul 2027 ca un punct de referință aspirațional.

Comisia spune că nu se poate angaja la o dată clară, dar lucrează la căi legale pentru a revizui procesul complex și pentru a asigura poporului ucrainean o mai mare certitudine în calea sa către aderare.

Întrebat despre potențiala reformă, Jetten a declarat că extinderea ar trebui reconsiderată dintr-o „perspectivă geopolitică”, dar a îndemnat blocul să fie „atent” cu următorii pași, avertizând că esența proiectului european riscă să fie subminată.

„Suntem foarte deschiși la a analiza un sprijin mai larg pentru aceste țări (candidate), dar a acționa prea repede nu este calea de a avansa”, a spus premierul.