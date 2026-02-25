Jocul lui Viktor Orban: se bate cu UE pentru a controla alegerile acasă. Peter Magyar conduce în sondaje. "Un mister pentru Bruxelles"

5 minute de citit Publicat la 23:04 25 Feb 2026 Modificat la 23:04 25 Feb 2026

Peter Magyar (stânga) conduce în sondajele electorale în fața lui Viktor Orban (dreapta). Sursă foto colaj: Getty Images

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a decis că o confruntare cu Bruxelles-ul este exact ceea ce are nevoie campania sa electorală aflată în declin, scrie Politico într-o analiză pe site-ul său.

Orban este în prezent în defensivă, clasându-se în urma rivalului său, Peter Magyar, înainte de alegerile legislative din 12 aprilie.

Prin urmare, premierul conservator a trecut la atac împotriva a doi dintre adversarii săi preferați din străinătate, pe care-i demonizează constant: Bruxelles-ul și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Făcând acest lucru, Orban, în vârstă de 62 de ani, încearcă să-i întindă o capcană lui Magyar, un politician de 44 de ani, membru al Parlamentului European.

Magyar s-a distanțat de Orban în sondaje și și-a consolidat avansul atacând corupția, proasta gestionare și clientelismul ce au definit cei 15 ani în care actualul prim-ministru s-a aflat la putere.

Ultimul lucru pe care și-l dorește acest politician tânăr este o cursă electorală în care să fie catalogat drept candidat pro-UE sau pro-ucrainean, remarcă Politico.

Însă exact aceștia sunt termenii pe baza cărora Orban să schimbe direcția campaniei.

Orban a sfidat UE blocând ajutorul pentru Ucraina și sperând să câștige electoral acasă

Pe scena internațională, guvernul de la Budapesta a sfidat Bruxelles-ul, blocând linia de ajutor financiar de 90 de miliarde de euro a UE pentru Ucraina, convenită în decembrie anul trecut, la reuniunea Consiliului European.

Pentru a-și justifica poziția, guvernul ungar a acuzat Kievul că sabotează reparațiile la conducta Drujba, prin care trece petrolul rusesc în Ungaria.

Conform Politico, obstrucția pusă în operă de Budapesta nu este deloc întâmplătoare, având în vedere problemele lui Viktor Orban în cursa electorală.

După ce a orchestrat o confruntare cu Bruxelles-ul sub pretextul Ucrainei, prim-ministrul a ridicat miza săptămâna aceasta, acuzând partidul maghiar Tisza, al lui Peter Magyar, că este format din trădători, că ține partea UE și că-l sprijină pe Volodimir Zelenski în disputa dintre Budapesta și executivul european.

Orban atacă, presat de declinul în sondajele electorale interne

Orban însuși conduce ofensiva. El pune pe același plan conflictul său cu Bruxelles-ul și Kievul și lupta sa cu Tisza și Peter Magyar.

Despre Magyar, prim-ministrul a spus că a rămas „rușinos de tăcut” în legătură cu problemele legate de aprovizionarea cu petrol rusesc, blocată în Ucraina.

„În conformitate cu Bruxelles-ul și Kievul, în loc de un guvern național, ei (Tisza) vor să aducă la putere în Ungaria un guvern pro-ucrainean. De aceea, ei nu apără interesele poporului maghiar și ale Ungariei”, a scris Orban într-o postare pe Facebook, luni.

El a continuat cu o altă postare în care acuză Tisza că va distruge sectorul energetic al țării și a insistat că partidul său de guvernământ, Fidesz, este „alegerea sigură în aprilie”.

„Scopul opoziției este haosul, penuria de combustibil și creșterile prețurilor la benzină înainte de alegeri. De aceea au luat partea lui Zelenski, împotriva poporului maghiar”, a acuzat Orban.

Evitând capcana etichetării pro-UE și pro-Ucraina, cei din Tisza au ripostat acuzațiilor lui Orban, argumentând că proasta gestionare economică a prim-ministrului a dus prețurile în sus și arătând că în state precum Polonia, Republica Cehă și Bulgaria combustibilii sunt mai ieftini.

„Orban nu guvernează eficient și nu arată niciun interes pentru situația în continuă deteriorare a cetățenilor și întreprinderilor maghiare. În schimb, alege să mintă, să incite la ură și să împovăreze țara cu unele dintre cele mai mari taxe din Europa”, a arătat Tisza.

Cât de pro-UE este, de fapt, Peter Magyar, adversarul lui Orban?

Pentru UE, marea preocupare este cât timp va mai prelungi Viktor Orban, liderul UE cel mai apropiat de Kremlin, această luptă.

Kievul are nevoie disperată de injecția de 90 de miliarde de euro, acum blocată. Un blocaj de șase săptămâni, până ajung la termen alegerile din Ungaria, ar accentua tensiunile geopolitice.

În timp ce o mare parte din politicienii de la Bruxelles așteaptă o victorie a lui Peter Magyar și a partidului său, pentru a se pune astfel capăt obstrucționismului Budapestei față de Ucraina, ironia e că, de fapt, politicianul bine plasat pentru a-l învinge pe Viktor Orban nu e deloc un susținător necondiționat al UE și nici un lider pro-Ucraina, subliniază Politico.

În Parlamentul European, Tisza a votat împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei iar Magyar, personal, s-a opus planurilor de aderare accelerată a Kievului la Uniunea Europeană.

Într-un interviu acordat Politico în 2024, acest politician a susținut că formațiunea sa e pro-UE, dar s-a exprimat cu sinceritate în ceea ce privește deficiențele Uniunii.

Magyar și-a declarat opoziția față de un „superstat european” și a spus că „nu are prieteni” în Parlamentul European. Anterior, el s-a opus trimiterii de arme către Ucraina.

În ianuarie, Tisza a votat pentru înghețarea ratificării acordului UE-Mercosur, îndepărtându-se de linia PPE, mișcare care a atras critici dure la adresa delegației maghiare în cadrul grupului Popularilor Europeni.

Mesaje calibrate atent de Peter Magyar la Conferința pentru Securitate de la Munchen

La Conferința de Securitate de la München din această lună, Peter Magyar a folosit oportunitatea evenimentului pentru a iniția o apropiere de greii politicii europene, între care cancelarul german Friedrich Merz, dar și de lideri din alte state, precum prim-ministrul polonez Donald Tusk, prim-ministrul croat Andrej Plenković și președintele finlandez Alexander Stubb.

Mesajul a fost calibrat cu prudență. Magyar a spus că dorește să repare daunele pe care Orban le-a provocat normelor democratice și judiciare, dar cu scopul principal de a restabili accesul Ungariei la fondurile UE și de a apăra „interesele maghiare”.

Limbajul său în ceea ce privește Ucraina a fost mult mai rece.

„Prioritatea principală a unui viitor guvern Tisza va fi asigurarea fondurilor UE la care are dreptul Ungaria. Pentru a realiza acest lucru, vom introduce imediat măsuri stricte anticorupție, vom restabili independența sistemului judiciar și vom proteja libertatea presei și a învățământului superior”, a declarat Magyar pe X după o întâlnire cu Merz pe 14 februarie.

Probabil că mulți din UE au fost satisfăcuți de o astfel de declarație. Însă Peter Magyar a dezvăluit că în discuția cu Donald Tusk i-a transmis acestuia că nu susține o aderare accelerată la UE pentru Kiev.

Peter Magyar, un politician dificil de clasificat

Deocamdată, Peter Magyar rămâne o enigmă pentru UE, dar și pentru Ucraina.

„Credem că orice este mai bun decât Orban. Însă, la modul sincer, nu știm ce vor, în mod concret, să facă cei din Tisza, de exemplu, în Europa și la nivel geopolitic”, a mărturisit un europarlamentar din grupul Renew.

„Trebuie să vedem, în cazul unei victorii (a lui Magyar și a Tisza, n.r.), cum vor organiza guvernul și vor distribui puterea. Odată ce ajung la putere, întrebarea este dacă vor avea tăria să depășească tentațiile sau vor ceda (în fața lor), așa cum a făcut Orban”, a spus, la rândul său, un oficial PPE.

În ceea ce privește Ucraina, este deja clar că o victorie a actualei opoziții politice maghiare nu ar duce la o dezghețare peste noapte a relațiilor cu Kievul.

Dar speranța printre diplomații din UE și de la Kiev este că un guvern Tisza nu va distruge în mod deliberat eforturile UE, așa cum a făcut Orban.

„Nu cunoaștem consecințele, așa că trebuie să fim atenți. Dar, urmărind discursurile publice, se pare că (Magyar) este puțin mai flexibil și contăm pe asta”, a spus un consilier al guvernului ucrainean, care a menționat că liderii de la Kiev au comunicat cu echipa Tisza.