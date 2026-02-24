O pasăre spectaculoasă din Delta Văcărești, dintr-o specie protejată, a fost salvată după ce a rămas blocată în zăpadă

sursa foto: Facebook / Poliția Locală a Municipiului București

Polițiștii locali din București au intervenit pentru a salva un corcodel mare care a fost găsit căzut în zăpadă, în curtea unei instituții de pe Șoseaua Olteniței. Cel mai probabil, pasărea ajunsese acolo din cauza epuizării sau a condițiilor meteo dificile, scrie Agerpres.

Reprezentanții Poliției Locale spun că exemplarul, specie protejată, ar fi putut proveni din zona Deltei Văcărești, aflată în apropiere.

„Deşi este o pasăre spectaculoasă, corcodelul are o particularitate: picioarele sale sunt poziţionate mult spre spatele corpului, perfect adaptate pentru înot, inutile însă pentru elanul necesar decolării de la sol. Penajul colorat în formă de evantai de pe cap cu siguranţă l-a scos în evidenţă pentru personalul de întreţinere care a găsit superba pasăre. Odată ajuns pe zăpadă, micul 'maratonist' al apelor a rămas captiv, fără nicio şansă de a-şi relua zborul de unul singur”, au transmis, marţi, pe Facebook.

Un polițist din cadrul Poliției Animalelor a învelit pasărea într-un prosop, pentru a-i reduce nivelul de stres, apoi a așezat-o într-o cușcă specială de transport. Corcodelul a fost dus la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice, unde a fost preluat de un medic veterinar specializat în fauna sălbatică.

„Primele verificări medicale nu au arătat fracturi sau leziuni la nivelul aripilor ori al membrelor! Deşi probabil a căzut din cauza epuizării sau a condiţiilor meteo, acum se află sub supravegherea specialiştilor veterinari. Ulterior, aceştia vor elibera pasărea în natură”, se mai arată în postare.