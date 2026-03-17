Au fost descoperite cele mai grave scurgeri de metan în atmosferă din 2025. UCLA: Emisiile dintr-o țară asiatică sunt "uluitoare"

Publicat la 11:22 17 Mar 2026 Modificat la 11:22 17 Mar 2026

Rafinărie în Texas. Cele mai mari scurgeri de metan în 2025 s-au produs la instalații industriale. În statul american, a fost consemnat un incident în care s-au scurs în atmosferă cinci tone de metan pe oră. Foto: Getty Images

Cele mai grave scurgeri de metan înregistrate în 2025 au fost descoperite în urma unei analize a datelor înregistrate de sateliți, scrie The Guardian.

Metanul este un gaz cu un puternic efect de seră, iar scurgerile au fost constatate la instalații de petrol și gaze, fiecare dintre incidente având asupra încălzirii globale un efect comparabil cu cel al unei centrale pe cărbune, adaugă sursa citată.

Studiul care a identificat cele mai grave 25 de degajări de metan a fost elaborat de UCLA (University of California Los Angeles) și se numește "Stop Methane" ("Opriți scurgerile de metan").

Specialiștii implicați în elaborarea lui au conchis că, în cele mai multe cazuri, incidentele sunt rezultatul unei întrețineri defectuoase a instalațiilor industriale.

O țară din Asia domină topul scurgerilor de metan

Topul este dominat de instalații din Turkmenistan, degajările de gaz fiind caracterizate drept "uluitoare" prin anvergura lor.

Emisii masive au fost observate și în Statele Unite, cea mai mare scurgere detectată în 2025 având loc în Texas, unde pierderile au atins 5,5 tone de metan pe oră.

Asta înseamnă echivalentul emisiilor generate de aproximativ un milion de SUV-uri cu consum ridicat de combustibil.

Venezuela, cu cinci cazuri, și Iran (trei cazuri) figurează, de asemenea, cu scurgeri de mari proporții înregistrate la instalațiile gestionate de stat.

Gropile de gunoi pot genera emisii masive de metan

Proiectul Stop Methane a analizat și emisiile provenite din gropile de gunoi, unde deșeurile organice în descompunere pot elibera volume uriașe de gaz dacă nu sunt gestionate corespunzător.

Cele mai grave situații au fost consemnate la mai multe situri, din Turcia până în Algeria și din Malaysia până în Statele Unite.

Emisiile de metan sunt responsabile pentru 25% din încălzirea globală, iar oamenii de știință avertizează că nivelurile au crescut alarmant din 2007.

Această accelerare amplifică riscul declanșării unor efecte climatice catastrofale.

Trebuie precizat că, spre deosebire de dioxidul de carbon, metanul este eliminat mai repede din atmosferă.

Din acest motiv, unii experți numesc reducerea metanului "frâna de urgență" a măsurilor menite să tempereze efectele încălzirii globale.

Concluziile studiului UCLA: Scurgerile masive de metan sunt rezultatul întreținerii precare a instalațiilor industriale

"Este cu adevărat revoltător. Aceste situații sunt rezultatul unei întrețineri precare. Dacă infrastructura ar fi modernizată chiar și la un nivel modest și s-ar aplica reguli elementare de gestionare, o parte importantă a problemei ar putea fi rezolvată", a declarat Cara Horowitz, de la UCLA.

"Sperăm că, aducând aceste probleme majore în atenția oamenilor, vom crește presiunea publică și politică pentru a fi luate măsuri", a adăugat ea.

Proiectul UCLA a analizat și operatorii instalațiilor responsabile pentru aceste scurgeri.

Astfel, incidentul din 2025 din Texas a fost consemnat la o instalație operată de compania Energy Transfer, care nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Studiul Stop Methane s-a bazat pe datele organizației non-profit Carbon Mapper, care utilizează senzori avansați amplasați pe sateliți și la nivel atmosferic pentru a identifica, măsura și urmări emisiile de metan și dioxid de carbon.

Cercetarea a identificat 4.400 de emisii semnificative în 2025, fiecare depășind aproximativ 100 kg pe oră, adică echivalentul emisiilor a 20.000 de SUV-uri.

Texas e în topul scurgerilor de metan din SUA

În SUA, nouă dintre cele mai grave zece scurgeri au fost în Texas.

"Americanii ar trebui să fie surprinși și revoltați de faptul că Statele Unite se află atât de sus în acest clasament al poluatorilor majori. Suntem tentați să credem că industria noastră este bine gestionată și curată, dar acest studiu arată că mai sunt multe de făcut", a comentat Carla Horowitz.

În Turkmenistan, autoritățile au anunțat toamna trecută că au redus semnificativ incidentele în care se eliberează metan.

"Managementul a adus situația sub control, iar scurgerile sunt remediate local în două-trei zile", a declarat Muhammetberdi Byashiev, responsabil în cadrul companiei de stat Türkmengaz.

El a menționat în acest sens colaborarea cu ONU, Agenția Internațională pentru Energie și Uniunea Europeană.

Totuși, studiul Stop Methane arată că problemele persistă.

UE introduce reglementări stricte pentru scuregrile de metan asociate produselor energetice

"Este clar că Turkmenistan încearcă să acceseze piața europeană. Potențialii cumpărători europeni (de produse energetice din țara central-asiatică, n.r.) ar trebui să acorde atenție rezultatelor studiului și să trateze situația ca pe un avertisment clar", a îndemnat reprezentanta UCLA.

Uniunea Europeană introduce treptat limite stricte privind scurgerile de metan asociate gazelor importate, notează The Guardian.

"Metanul este un inamic climatic mai puternic decât orice alt poluant atmosferic, deoarece acționează rapid și este emis în volume mari. În același timp, aducerea sa sub control este relativ ușoară și ieftină. Noile imagini din satelit pot ajuta la identificarea țărilor și companiilor care trebuie trase la răspundere", a indicat Mary Nichols, fostă președintă a Consiliului pentru Resursele Aerului din California și membră a comitetului de politici al Carbon Mapper.

Publicația The Guardian menționează că a contactat pentru comentarii companiile Turkmennebit, Turkmengaz, Petroleos de Venezuela SA, National Iranian Oil Company și National Iranian Gas Company, însă nu a primit niciun răspuns.