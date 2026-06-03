Pîslaru: România a depășit 60% la absorbția PNRR. Vineri, zi crucială pentru cererea patru. Urmează să intre în țară 3 miliarde de euro

1 minut de citit Publicat la 19:57 03 Iun 2026 Modificat la 20:00 03 Iun 2026

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Foto: Hepta

România a depășit, în acest moment, 60% din absorbția fondurilor aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR, anunțat, miercuri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, vineri ar urma să aibă loc Consiliul EcoFin (al miniștrilor de Finanțe și ai Economiei din UE, n.r.), care va formaliza ultima aprobare necesară la cererea de plată numărul patru.

Pâslaru a menționat că în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro.

El s-a aflat marți la Bruxelles pentru a discuta cu Comisia Europeană renegocierea finală a PNRR.

"România, în acest moment, a depășit 60% din absorbția pe PNRR. Pe data de 5 iunie, vineri ca să fiu mai clar, vom avea cel mai probabil Consiliu EcoFin, care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată patru.

Va readuc aminte că, pe parcursul acestui guvern Bolojan, am deblocat PNRR-ul, am recuperat din cererea de plată trei o sumă și am avut cererea de plată patru complet curat.

Dragoș Pîslaru: Urmează să intre în țară 3 miliarde de euro în perioada următoare

Asta înseamnă că 3 miliarde de euro urmează să intre în perioada următoare în țară (...)

Acum, concentrarea noastră este pe cererile de plată cinci și șase (...) și sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare", a menționat ministrul într-o conferință de presă la sediul MMPE.

Pâslaru a estimat că, după stabilirea ultimelor detalii cu Comisia Europeană, ar trebui ca, în decursul lunii iulie, să fie gata forma finală finală autorizată.

Ministrul interimar a vorbit și de stadiul reformelor.

El a recunoscut că discuțiile cu Comisia Europeană sunt "puțin mai complicate" pe subiectul decarbonizării.

"Se lucrează la ultimele detalii, în afară de reforma legată de decarbonizare, unde discuțiile sunt în acest moment un pic mai complicate și trebuie să vedem cum facem, pentru că România a pregătit un studiu prin care încearcă să demonstreze faptul că avem nevoie de capacitățile cărbune rămase.

În afară de această reformă, la toate celelalte reforme am avut discuții mai degrabă bune", a explicat ministrul.