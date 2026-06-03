Polonia cere oficial bază militară permanentă a armatei americane. „Angajamentul SUA față de securitatea Poloniei ar putea fi mai mare”

Militari polonezi și americani într-un exercițiu comun desfășurat în Polonia. Foto: Getty Images

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, i-a cerut miercuri șefului Departamentului Apărării SUA, Pete Hegseth, să înfiinţeze o bază militară permanentă a armatei americane în Polonia.

„Angajamentul SUA față de securitatea Poloniei nu scade, dimpotrivă, ar putea fi chiar mai mare! I-am transmis secretarului apărării al SUA, Pete Hegseth, o propunere oficială privind înființarea unei noi baze militare permanente a armatei americane în Polonia. O Polonie sigură înseamnă o armată puternică, o societate puternică și, de asemenea, alianțe puternice”, a spus ministrul polonez al Apărării, într-un mesaj publicat pe X.

Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje – przeciwnie, może być jeszcze większe!



Przekazałem sekretarzowi obrony USA @PeteHegseth oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.



Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 3, 2026

Recent, Departamentul de stat al SUA a acordat permisiunea Poloniei de a produce local rachete antiaeriene Patriot. Astfel, Polonia va putea fabrica rachete PAC-3 MSE pentru sistemele sale antiaeriene Patriot, a precizat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk.

„Americanii erau, inițial, sceptici în privința capacității noastre de a produce rachete PAC-3 pentru Patriot”, a spus oficialul polonez. „După vizita întreprinsă în Statele Unite, cred că toate opțiunile sunt acum deschise și am primit o aprobare preliminară din partea Departamentului de Stat de a produce rachete pentru sistemele Patriot. Ele vor fi produse de industria de apărare poloneză - avem astfel de capacități în Polonia”.

Polonia s-a oferit să construiască un “mic oraș” care să găzduiască permanent trupe americane, după ce Donald Trump a anunțat că SUA va suplimenta cu 5.000 de militari prezența militară din această țară

Oferta Varșoviei de a construi infrastructura necesară pentru a găzdui contingentul, care ar include cazarea familiilor soldaților, vine în contextul discuțiilor în curs dintre cei doi aliați NATO, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski, într-un interviu acordat publicației The Washington Times.