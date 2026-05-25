“Vom construi un mic oraș pentru soldații SUA”. Propunerea Poloniei pentru Trump după confuzia privind desfășurarea trupelor americane

Polonia s-a oferit să construiască un “mic oraș” care să găzduiască permanent trupe americane, în încercarea de a “clarifica situația” după ce Washingtonul a anulat brusc o rotație de rutină de 4.000 de militari, potrivit tvpworld.com.
Oferta Varșoviei de a construi infrastructura necesară pentru a găzdui contingentul, care ar include cazarea familiilor soldaților, vine în contextul discuțiilor în curs dintre cei doi aliați NATO, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski, într-un interviu acordat publicației The Washington Times.
Comentariile lui Zalewski au venit cu puțin timp înainte de un anunț surpriză al președintelui Donald Trump care a anulat o decizie a secretarului de război american, Pete Hegseth.
Trump a declarat că Washingtonul va furniza Poloniei încă 5.000 de soldați după ce Hegseth a anulat o desfășurare de 4.000 de soldați, provocând consternare în rândul congresmenilor și al aliaților NATO.
„Ne-am oferit să construim infrastructura pentru o prezență permanentă americană și înțelegem ce înseamnă asta”, a declarat Zalewski pentru The Washington Times.
„Va trebui să construim un oraș mic, cu o întreagă infrastructură autonomă pentru poziția permanentă”, a adăugat el. „Suntem gata să o facem.”
Polonia găzduiește 10.000 de soldați americani
Zalewski a declarat că discuțiile dintre Varșovia și Washington au avut ca scop consolidarea parteneriatului dintre țări și asigurarea clarității.
„Ne-am concentrat pe clarificarea situației pentru că eram confuzi”, a spus el. „Acest proces va dura până la patru săptămâni și vom fi consultați în acest proces.”
Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani dintr-o prezență militară totală a SUA în Europa de aproximativ 100.000.
Incertitudinea planează asupra NATO, deoarece Trump a semnalat că SUA se așteaptă ca țările membre europene să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate.
Trump a acuzat în repetate rânduri membrii europeni ai NATO că profită de sprijinul “gratuit” oferit de Washington și a declarat că SUA își vor reevalua rolul pe continent.
Zalewski a declarat pentru The Washington Times că oficialii americani au dat asigurări că modificările mișcărilor trupelor în Europa nu vor „submina declarația președintelui Trump de a nu reduce angajamentul american față de Polonia”.