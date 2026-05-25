Antena 3 CNN Externe “Vom construi un mic oraș pentru soldații SUA”. Propunerea Poloniei pentru Trump după confuzia privind desfășurarea trupelor americane

“Vom construi un mic oraș pentru soldații SUA”. Propunerea Poloniei pentru Trump după confuzia privind desfășurarea trupelor americane

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 08:20 25 Mai 2026 Modificat la 08:20 25 Mai 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
Soldați americani
Oficial polonez: „Ne-am oferit să construim infrastructura pentru o prezență permanentă americană". Foto: Getty Images

Polonia s-a oferit să construiască un “mic oraș” care să găzduiască permanent trupe americane, în încercarea de a “clarifica situația” după ce Washingtonul a anulat brusc o rotație de rutină de 4.000 de militari, potrivit tvpworld.com.

Oferta Varșoviei de a construi infrastructura necesară pentru a găzdui contingentul, care ar include cazarea familiilor soldaților, vine în contextul discuțiilor în curs dintre cei doi aliați NATO, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski, într-un interviu acordat publicației The Washington Times.

Comentariile lui Zalewski au venit cu puțin timp înainte de un anunț surpriză al președintelui Donald Trump care a anulat o decizie a secretarului de război american, Pete Hegseth.

Trump a declarat că Washingtonul va furniza Poloniei încă 5.000 de soldați după ce Hegseth a anulat o desfășurare de 4.000 de soldați, provocând consternare în rândul congresmenilor și al aliaților NATO.

„Ne-am oferit să construim infrastructura pentru o prezență permanentă americană și înțelegem ce înseamnă asta”, a declarat Zalewski pentru The Washington Times.

„Va trebui să construim un oraș mic, cu o întreagă infrastructură autonomă pentru poziția permanentă”, a adăugat el. „Suntem gata să o facem.”

Polonia găzduiește 10.000 de soldați americani

Zalewski a declarat că discuțiile dintre Varșovia și Washington au avut ca scop consolidarea parteneriatului dintre țări și asigurarea clarității.

„Ne-am concentrat pe clarificarea situației pentru că eram confuzi”, a spus el. „Acest proces va dura până la patru săptămâni și vom fi consultați în acest proces.”

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani dintr-o prezență militară totală a SUA în Europa de aproximativ 100.000.

Incertitudinea planează asupra NATO, deoarece Trump a semnalat că SUA se așteaptă ca țările membre europene să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate.

Trump a acuzat în repetate rânduri membrii europeni ai NATO că profită de sprijinul “gratuit” oferit de Washington și a declarat că SUA își vor reevalua rolul pe continent.

Zalewski a declarat pentru The Washington Times că oficialii americani au dat asigurări că modificările mișcărilor trupelor în Europa nu vor „submina declarația președintelui Trump de a nu reduce angajamentul american față de Polonia”.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Polonia alianţa NATO Donald Trump trupe americane

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close