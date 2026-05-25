“Vom construi un mic oraș pentru soldații SUA”. Propunerea Poloniei pentru Trump după confuzia privind desfășurarea trupelor americane

1 minut de citit Publicat la 08:20 25 Mai 2026 Modificat la 08:20 25 Mai 2026

Foto: Getty Images

Polonia s-a oferit să construiască un “mic oraș” care să găzduiască permanent trupe americane, în încercarea de a “clarifica situația” după ce Washingtonul a anulat brusc o rotație de rutină de 4.000 de militari, potrivit tvpworld.com.

Oferta Varșoviei de a construi infrastructura necesară pentru a găzdui contingentul, care ar include cazarea familiilor soldaților, vine în contextul discuțiilor în curs dintre cei doi aliați NATO, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski, într-un interviu acordat publicației The Washington Times.

Comentariile lui Zalewski au venit cu puțin timp înainte de un anunț surpriză al președintelui Donald Trump care a anulat o decizie a secretarului de război american, Pete Hegseth.

Trump a declarat că Washingtonul va furniza Poloniei încă 5.000 de soldați după ce Hegseth a anulat o desfășurare de 4.000 de soldați, provocând consternare în rândul congresmenilor și al aliaților NATO.

„Ne-am oferit să construim infrastructura pentru o prezență permanentă americană și înțelegem ce înseamnă asta”, a declarat Zalewski pentru The Washington Times.

„Va trebui să construim un oraș mic, cu o întreagă infrastructură autonomă pentru poziția permanentă”, a adăugat el. „Suntem gata să o facem.”

Polonia găzduiește 10.000 de soldați americani

Zalewski a declarat că discuțiile dintre Varșovia și Washington au avut ca scop consolidarea parteneriatului dintre țări și asigurarea clarității.

„Ne-am concentrat pe clarificarea situației pentru că eram confuzi”, a spus el. „Acest proces va dura până la patru săptămâni și vom fi consultați în acest proces.”

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani dintr-o prezență militară totală a SUA în Europa de aproximativ 100.000.

Incertitudinea planează asupra NATO, deoarece Trump a semnalat că SUA se așteaptă ca țările membre europene să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate.

Trump a acuzat în repetate rânduri membrii europeni ai NATO că profită de sprijinul “gratuit” oferit de Washington și a declarat că SUA își vor reevalua rolul pe continent.

Zalewski a declarat pentru The Washington Times că oficialii americani au dat asigurări că modificările mișcărilor trupelor în Europa nu vor „submina declarația președintelui Trump de a nu reduce angajamentul american față de Polonia”.