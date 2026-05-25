Rușii au bruiat semnalul GPS al avionului ministrului britanic al Apărării, când acesta se întorcea din Estonia

<1 minut de citit Publicat la 08:28 25 Mai 2026 Modificat la 09:28 25 Mai 2026

Ministrul Apărării UK, John Healey, a vizitat trupele britanice din Estonia. Foto: Getty Images

Avionul Royal Air Force cu care a călătorit săptămâna trecută ministrul britanic al apărării, John Healey, a suferit un bruiaj al semnalului GPS în timpul unui zbor în apropierea frontierei ruse, potrivit ziarului The Times, notează AFP, preluată de Agerpres.

În timp ce se întorcea joi din Estonia, unde s-a întâlnit cu trupele britanice desfăşurate în această ţară, "semnalul satelit al avionului său guvernamental a fost întrerupt", a indicat duminică publicaţia al cărei jurnalist se afla la bordul aparatului.

Telefoanele şi calculatoarele nu s-au mai putut conecta la internet, iar piloţii au fost nevoiţi să folosească metode alternative pentru a determina localizarea avionului, un Falcon 900LX, pe parcursul celor trei ore cât a durat zborul.

Potrivit cotidianului, Rusia este suspectată că s-ar afla în spatele acestui incident, care nu este primul de acest gen.

În 2024, avionul care îl transporta din Polonia pe ministrul apărării din guvernul conservator de la acea vreme, Grant Shapps, a suferit de asemenea un bruiaj al semnalului GPS în timp ce trecea pe lângă enclava rusă Kaliningrad.

Downing Street a indicat că acest tip de bruiaj nu este neobişnuit în apropierea enclavei ruse. Ministerul britanic al Apărării nu a dorit să comenteze incidentul.