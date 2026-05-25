Ucraina anunţă că a atacat o staţie de pompare a petrolului din regiunea Vladimir, în Rusia

Publicat la 08:52 25 Mai 2026 Modificat la 09:09 25 Mai 2026

Incendiu la depozitul de petrol din Vtorovo, duminică, 24 mai 2026. Sursa foto: Telegram/Exilenova+

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că dronele sale au atacat duminică o staţie de pompare a petrolului din regiunea Vladimir, Rusia, adăugând că instalația reprezintă un nod important în transportul produselor petroliere spre sud-vest, către Moscova și zonele din jurul capitalei, relatează Reuters.

Bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Rusiei, au loc la o zi după atacul de amploare lansat soldaţii ruşi asupra Kievului, în urma căruia peste o sută de persoane au fost ucise sau rănite. Atacul asupra capitalei ucrainene a fost catalogat de mai mulți lideri europeni drept o nouă escaladare a conflictului, mai ales că Rusia a folosit racheta hipersonică Oreșnik, pe care pot fi montate focoase nucleare, și rachete Kh-101.

Stația de producție și distribuție Vtorovo din regiunea rusă Vladimir a fost atacată cu drone cu rază lungă de acțiune, iar la scurt timp a izbucnit un incendiu, care a afectat o suprafaţă de 800 de metri pătraţi, informează Kyiv Post.

"Aceasta aprovizionează cu combustibil principalele depozite de petrol din jurul Moscovei, precum şi aeroporturile Sheremetyevo, Domodedovo şi Vnukovo", a transmis SBU într-o declaraţie publicată pe reţelele de sociale, potrivit Reuters.

Guvernatorul regiunii Vladimir, Alexander Avdeyev, a declarat într-o postare pe social media că incendiul din apropierea oraşului Kameshkovo a fost stins.

Postarea lui Alexander Avdeyev, citată de agenţia de ştiri Interfax, se referea doar la faptul că incendiul a izbucnit la o instalaţie de infrastructură şi nu oferea nicio indicaţie că ar fi avut legătură cu industria petrolieră.