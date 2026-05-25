Macron l-a avertizat pe Lukașenko, într-o rară convorbire telefonică, să nu implice militar Belarusul în războiul Rusiei din Ucraina

Publicat la 10:04 25 Mai 2026

Președintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat pe dictatorul belarus Alexandr Lukașenko să nu intensifice implicarea țării sale în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în timpul unei convorbiri telefonice din 24 mai, potrivit The Kyiv Independent, care citează AFP.

Apelul telefonic vine pe fondul speculațiilor tot mai numeroase conform cărora Belarus ar putea intra în război în sprijinul Rusiei.

Anterior, presa de stat belarusă a relatat, de asemenea, că liderii au vorbit telefonic, spunând că apelul a fost inițiat de partea franceză. Conversația marchează primul contact direct înregistrat între Macron și Lukașenko de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei.

„Macron a subliniat riscurile pentru Belarus dacă se lasă atrasă în războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat sursa franceză pentru AFP.

„De asemenea, el i-a cerut lui Alexandr Lukașenko să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți relațiile dintre Belarus și Europa.”

Apelul vine la mai puțin de o săptămână după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat, pe 20 mai, că Rusia ar putea pregăti o nouă ofensivă împotriva nordului Ucrainei cu ajutorul Belarusului. Cu puțin timp înainte, Minsk a anunțat că va participa la exerciții militare comune ce implică desfășurarea de arme nucleare cu Rusia.

Teritoriul belarus a fost folosit pentru lansări de rachete rusești

Deși trupele belaruse nu au participat direct la operațiuni de luptă împotriva Ucrainei, Minsk a permis forțelor ruse să folosească teritoriul său ca punct de pregătire pentru invazia la scară largă a Moscovei din februarie 2022. Teritoriul belarus a fost folosit și pentru lansări de rachete rusești și atacuri cu drone pe tot parcursul războiului.

Cu o noapte înainte de apelul lui Macron către Lukașenko, Rusia a lansat un atac aerian masiv împotriva Kievului, lovind capitala cu aproape 100 de rachete balistice. Atacul a vizat centrul cultural și istoric al orașului, afectând muzee, școli și clădiri guvernamentale.

Atacul a implicat lansarea unei rachete balistice Oreșnik cu rază medie de acțiune, un nou sistem de arme pe care Rusia l-a desfășurat în Belarus. Amploarea atacului și utilizarea rachetei Oreșnik au alimentat și mai mult temerile de escaladare în Belarus.

Andrii Demchenko, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, a declarat în timpul teledonului de stat din 24 mai că nu există nicio acumulare de trupe în prezent la granița cu Belarus.

„Dacă vorbim despre linia frontierei noastre, atunci, din fericire, în acest moment, nu înregistrăm nicio mișcare de echipamente, arme sau personal în imediata vecinătate a frontierei noastre sau o astfel de acumulare”, a spus Demchenko, deși a avertizat că unitățile de informații au raportat o presiune sporită din partea Rusiei asupra Belarusului pentru a se alătura războiului.

Macron a declarat anterior că Europa și Rusia ar trebui să se angajeze într-un dialog direct cu privire la războiul din Ucraina, inclusiv în discuții cu președintele rus Vladimir Putin. În decembrie 2025, el a spus că se desfășoară lucrări tehnice pentru a pune bazele unor astfel de discuții.

Ultima convorbire telefonică a lui Macron cu Lukașenko a avut loc pe 26 februarie 2022, la doar două zile după ce Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei.