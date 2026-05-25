Parcul Arheologic din Constanța a fost vandalizat cu desene graffiti: Primăria avertizează că astfel de incidente se înmulțesc

1 minut de citit Publicat la 10:47 25 Mai 2026 Modificat la 10:47 25 Mai 2026

Municipalitatea atrage atenţia asupra creşterii numărului de acte de vandalism de tip graffiti.

Doi adolescenţi au fost amendaţi cu câte 1.500 de lei pentru vandalism, după ce au distrus cu desene tip graffiti diverse suprafeţe din Parcul Arheologic, autorităţile trăgând un semnal de alarmă cu privire la creşterea numărului situaţiilor de acest fel, a informat, luni, Primăria Constanţa, potrivit Agerpres.

Municipalitatea atrage atenţia asupra creşterii numărului de acte de vandalism de tip graffiti, constând în inscripţionarea neautorizată a clădirilor, a mobilierului urban şi a altor bunuri publice sau private - fapte care afectează grav imaginea oraşului şi generează costuri semnificative de refacere.

"În această perioadă, poliţiştii locali au intensificat acţiunile de patrulare şi monitorizare. Reamintim că toate costurile aferente remedierii pagubelor sunt suportate de persoanele responsabile, iar în cazul minorilor, de către părinţi sau reprezentanţii legali", se mai spune în comunicatul transmis de Primăria Constanţa.

Conform sursei menţionate, weekend-ul trecut, lucrătorii Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa au depistat în Parcul Arheologic doi minori, în vârstă de 16 ani, în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafeţe aparţinând domeniului public.

În urma identificării, la faţa locului au fost convocaţi şi părinţii acestora pentru a fi înştiinţaţi cu privire la faptele comise.

"Cei doi tineri au fost sancţionaţi contravenţional în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, republicată, fiind aplicată o amendă în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare (reprezentând jumătate din minimul legal prevăzut pentru minori). Totodată, a fost dispusă măsura complementară de confiscare a celor două spray-uri utilizate, precum şi obligaţia de aducere a suprafeţei afectate la starea iniţială", se arată în comunicatul de presă.

Potrivit legislaţiei în vigoare, Inscripţionarea neautorizată a domeniului public sau privat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3.000 şi 6.000 de lei.

"Poliţia Locală Constanţa face apel la cetăţeni să sprijine prevenirea acestor fapte antisociale şi să sesizeze orice act de vandalism la numerele de telefon: 0241.484.205 sau 0341.922", a precizat administraţia locală.