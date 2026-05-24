Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Braşov. Angajaţii au sunat la 112, iar operatorul le-a spus că nu este o urgenţă

1 minut de citit Publicat la 11:02 24 Mai 2026 Modificat la 11:06 24 Mai 2026

Panică în Poiana Brașov: Un urs a intrat într-un hotel în care erau cazaţi turişti. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Scene de groază s-au înregistrat în Poiana Braşov, unde un urs a intrat într-un hotel. Angajaţii au sunat imediat la 112, dar operatorii le-au spus că incidentul nu reprezintă o urgenţă şi le-au recomandat să contacteze Poliţia Locală. Personalul unității de cazare susține că, în lipsa unei intervenții rapide, a fost nevoit să stea de pază pe timpul nopții pentru a proteja turiștii și colegii.

Vizita "musafirului nepoftit" la un hotel din Poiana Braşov a avut loc vineri seara. Îngrijoraţi că s-ar putea întâmpla o tragedie, angajaţii unităţii de cazare au sunat disperaţi la serviciul unic de urgenţă, dar operatorul le-a transmis că situaţia lor nu reprezintă o urgenţă şi să nu mai sune.

În înregistrările camerelor de supraveghere se observă cum ursul urcă scările hotelului și încearcă să deschidă o ușă. În cele din urmă, el reuşeşte să facă asta, însă, în imagini se vede că renunţă să urce pe scările acelea. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident.

Angajaţii hotelului au povestit că operatorii din cadrul Serviciului de urgență 112 ar fi refuzat intervenţia, direcţionându-i către Poliţia Locală şi cerându-le să nu mai sune.

Un alt caz a fost raportat și sâmbătă, 23 mai, în preajma unui alt hotel din stațiunea Poiana Braşov. Angajații unității de cazare susțin că prezența urșilor a devenit o obișnuință periculoasă.

Reprezentanţii din turism avertizează că fenomenul începe să afecteze serios imaginea staţiunii Poiana Braşov, fiind una dintre cele mai importante destinaţii montane din România. Mulţi turişti evită deja zona, mai ales familiile care au copii.

Între timp, preşedintele Nicuşor Dan a trimis Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii care dublează cota urşilor care puteau fi ucişi. Anul acesta, Parlamentul a decis extragerea a 859 de urşi, în cadrul cotei de prevenţie şi a altor 110 exemplare pentru intervenţie.

CCR va discuta sesizarea depusă de preşedintele Nicuşor Dan pe 24 iunie.