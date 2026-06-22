Metrorex anunţă că circulația trenurilor este întreruptă temporar între stațiile 1 Mai – Jiului

1 minut de citit Publicat la 13:55 22 Iun 2026 Modificat la 13:57 22 Iun 2026

Metrorex anunţă că circulația trenurilor este întreruptă temporar, luni, între stațiile 1 Mai – Jiului. Sursa foto: Agerpres Foto

Metrorex a transmis, luni, că circulația trenurilor este întreruptă temporar între stațiile 1 Mai – Jiului, începând cu ora 13:20. "A apărut o situație tehnică neprevăzută, aflată în curs de remediere", a precizat compania, care a explicat şi soluţie de avarie a găsit.

"Circulația trenurilor este întreruptă temporar între stațiile 1 Mai – Jiului, începând cu ora 13:20.

În timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6, a apărut o situație tehnică neprevăzută, aflată în curs de remediere.

Circulația trenurilor se desfășoară astfel:

Gara de Nord 2 – 1 Mai, tur–retur

Jiului – Străulești, tur–retur

Călătorii sunt informați în stații prin intermediul instalațiilor de sonorizare. Imediat după finalizarea intervenției, circulația trenurilor va fi reluată conform graficului normal. Vă prezentăm scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere", a transmis Metrorex.

Metrorex a avut pierderi de 312 milioane lei în 2025

Metrorex a închis anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,263 miliarde de lei şi pierderi de 312 milioane de lei, în creştere cu 72,27% faţă de pierderile consemnate la 31 decembrie 2014, de 181 milioane de lei, potrivit situaţiei financiare anuale, publicate de companie.

Din total, 203,4 milioane de lei reprezintă pierdere din activitatea de exploatare (operare şi administrare infrastructură), iar 108,6 milioane de lei pierdere din activitatea de investiţii.