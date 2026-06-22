Scurgere de gaz majoră într-un bloc cu șase scări din București: Toți locatarii au fost evacuați. Se intervine de urgență

1 minut de citit Publicat la 15:39 22 Iun 2026 Modificat la 15:45 22 Iun 2026

Scurgere de gaze la subsolul unui bloc cu șase scări de pe strada Postăvarul din Sectorul 3 al Capitalei, 22 iunie 2026. Sursa foto: ISU B-IF

E mobilizare de amploare a autorităților, luni după-amiază, pe strada Postăvarul din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a fost semnalată o scurgere de gaz la conducta care alimentează un bloc de locuințe.

Ca măsură preventivă și pentru a elimina orice pericol de exmplozie, autoritățile au dispus evacuarea tuturor locatarilor din cele șase scări ale imobilului. De asemenea, în zona Nicolae Grigorescu, a fost oprită alimentarea cu gaze.

Aproape 100 de persoane au fost scoase din locuințe și se află în afara zonei de risc până la finalizarea intervenției.

La fața locului acționează echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, inclusiv o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, personal al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), echipe ale Detașamentului Special de Salvatori și un echipaj specializat CBRN.

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De asemenea, reprezentanții companiei de distribuție a gazelor efectuează verificări și măsurători pentru identificarea și remedierea problemei.

Alimentarea cu gaze a fost întreruptă în zonă pentru eliminarea oricărui pericol. Până în prezent, verificările efectuate la trei dintre scările blocului nu au indicat concentrații de gaz peste limitele normale, însă operațiunile continuă pentru evaluarea completă a situației.

Zona a fost securizată de forțele de ordine, iar autoritățile recomandă cetățenilor să evite perimetrul și să respecte indicațiile echipelor de intervenție.

Intervenția este în desfășurare.