Super își va deschide primul hub tehnologic din România prin achiziția Crafting Technologies. „Aduce o academie internă de talente“

Albert Simsensohn, Deputy CEO al Super Technologies.

Super anunță că va achiziționa Crafting Technologies, o companie românească cu sediul în Cluj-Napoca, recunoscută pentru calitatea soluțiilor inovatoare de software pe care le dezvoltă. Achiziția va susține dezvoltarea primului hub tehnologic al companiei din România.

Noul centru din Cluj va completa activitatea celor peste 900 de specialiști în tehnologie care lucrează în birourile din Croația, Spania, Olanda, Brazilia și Marea Britanie.

Ca parte a acestei strategii de dezvoltare, Super va deschide în Cluj un prim set de 50 de roluri noi, integrând, totodată, în organizație, echipa de ingineri de la Crafting Technologies. Prin acest demers, Super își va consolida un puternic brand de angajator într-o regiune cu un potențial semnificativ de creștere.

„România oferă un ecosistem tehnologic matur și competitiv, cu acces la specializări care sunt esențiale pentru dezvoltarea organizației noastre. Cluj-Napoca, în mod deosebit, combină un mediu dinamic de inovație cu o cultură bazată pe eficiență operațională, având și avantajul unei bune proximități față de hub-urile noastre regionale.

Crafting Technologies aduce cu sine o academie internă de talente bine pusă la punct, care formează ingineri și dezvoltă competențele echipelor existente, aspecte care reprezintă atuuri importante pentru capacitatea noastră de a dezvolta, pe termen lung“, a declarat Albert Simsensohn, Deputy CEO al Super Technologies.

„În ultimii 10 ani, prin Crafting Software și, acum, Crafting Technologies, am construit o echipă în jurul calității livrate de echipele noastre, încrederii și parteneriatelor durabile.

Am pornit ca un grup restrâns de prieteni pasionați de tehnologie și am ajuns să construim sisteme critice pentru companii care au capacitatea de a crește rapid.

Pentru noi, acum, este un pas firesc să devenim parte din Super. Avem deja o conexiune tehnică solidă și împărtășim aceeași viziune în ceea ce privește autonomia de lucru, viteza de livrare a rezultatelor și construirea unei infrastructuri robuste de tehnologie. Continuăm să creștem prezența pe care o avem în Cluj, împreună, ducând mai departe cultura organizațională și mentalitatea de succes care au definit Crafting de la început“, a precizat Gabriel Bota, Co-fondator și CEO, Crafting Crafting Technologie.

Despre Super

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie dedicată construirii viitorului divertismentului și al experiențelor dedicate fanilor sportului.

Având operațiuni comerciale în România, Polonia, Serbia, Grecia, Belgia și Brazilia, precum și centre de tehnologie în Spania, Olanda, Croația, Brazilia, Marea Britanie și România, Super modelează viitorul divertismentului la scară globală și interacționează cu milioane de clienți din întreaga lume.

Strategia pe termen lung a companiei este susținută de investitori de top la nivel mondial. În 2019, Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, a realizat o investiție strategică minoritară de 175 de milioane de euro. În 2025, compania și-a consolidat poziția financiară printr-un acord de refinanțare de 1,3 miliarde de euro, întărind parteneriatul cu Blackstone și accelerând expansiunea globală.

Super respectă cele mai înalte standarde de conformitate, siguranță și responsabilitate. Compania este membră a Agenției Internaționale pentru Integritate în Betting (IBIA) și a Asociației Europene pentru Betting și Gaming (EGBA).