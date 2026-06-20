Plajele din Grecia sunt „invadate” de „pești iepure”. Crucea Roșie avertizează turiștii să aibă grijă la mușcăturile lor

Un exemplar de „pește iepure”, cunoscut și ca „pește șobolan”. Foto: Getty Images

Crucea Roșie din Grecia a emis un avertisment din cauza numărului tot mai mare de întâlniri cu așa-numiții „pești iepure” pe plajele din sudul Greciei, îndemnând înotătorii și turiștii să fie precauți pentru a nu fi mușcați, scrie Novinite.

Potrivit experților, peștele este cunoscut în primul rând pentru carnea sa toxică, dar prezintă și un pericol fizic din cauza mușcăturii sale. Anatomia sa include structuri maxilare puternice, capabile să provoace leziuni semnificative. Specialiștii subliniază că intervenția imediată și corectă a primului ajutor este esențială pentru a reduce riscul de infecție sau complicații.

„O mușcătură de pește iepure, deși nu este toxică în sine, poate fi extrem de gravă. Are fălci foarte puternice, asemănătoare unui cioc, care pot provoca răni grave. De aceea este extrem de important să știi cum să oferi primul ajutor”, a transmis Crucea Roșie.

Recomandările de prim ajutor încep cu curățarea imediată a rănii. Autoritățile recomandă clătirea abundentă cu apă curentă și săpun, avertizând în mod explicit împotriva utilizării apei de mare. Utilizarea antisepticelor topice trebuie evitată, cu excepția cazului în care acestea sunt prescrise de un medic.

Al doilea pas este controlul sângerării prin aplicarea unei presiuni constante cu un tifon sau o cârpă curată. Dacă sângerarea este mai severă, zona afectată trebuie ridicată ușor.

În al treilea rând, asistența medicală este considerată necesară în toate cazurile, din cauza gravității potențialelor răni. Tratamentul poate necesita copci și măsuri de prevenire a tetanosului.

În al patrulea rând, în locațiile îndepărtate, serviciile de urgență trebuie contactate imediat prin apelarea la 112 sau 166. Primul ajutor trebuie administrat în așteptarea echipelor medicale de intervenție.

Oficialii subliniază, de asemenea, că peștele iepure conține o neurotoxină puternică în organele sale, iar nivelurile de toxină pot varia în funcție de părțile corpului. Prin urmare, nicio parte a peștelui nu este considerată sigură pentru consum, iar consumul său este strict interzis.