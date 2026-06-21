Bolojan i-a transmis, de la Congres, lui Nicuşor Dan că, dacă Veştea pică la vot, PNL îşi asumă guvernarea cu UDMR şi USR

Ilie Bolojan nu mai cere să fie premier. Foto: Hepta

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, duminică, la Congresul PNL, că, împreună cu partenerii USR şi UDMR, liberalii au gândit o "formulă cinstită, transparentă, pe faţă" pentru o soluţie pentru România, menţionând că propune un pact pentru ţară, în următoarele şase luni, care să continue liniile adoptate de Guvernul pe care l-a condus.

De altfel, Bolojan a discutat încă de săptămâna trecută, cu Kelemen Hunor şi Dominic Fritz, formarea unui guvern PNL-USR-UDMR, condus de un premier care să nu fie Ilie Bolojan, astfel încât să poată primi şi voturile PSD în Parlament.



"Se pune problema soluţiilor pentru România pentru formarea unui guvern, pentru că avem nevoie de aşa ceva în această criză. Am lucrat cu partidele din coaliţie şi împreună cu partenerii noştri USR şi UDMR am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România. Le mulţumesc pentru că au venit şi aici, chiar dacă i-am anunţat aseară foarte târziu, să ne salute iar această propunere este una transparentă, este corectă şi cinstită. Putem face, dacă într-adevăr interesul naţional nu este o vorbă goală, folosită numai pentru a ajunge la putere, un pact pentru România în următoarele şase luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menţinem deficitele la nivelul rezonabil", a afirmat Bolojan la Congresul PNL de duminică.



El a spus că orice partid raţional înţelege că trebuie să-şi angajeze guvernul răspunderea pe toate proiectele din PNRR care n-au fost încă aprobate, ca ţara noastră să nu piardă miliardele de euro, că trebuie să lupte în zona de energie pentru a scădea preţurile în aşa fel încât economia să fie competitivă şi că nu se mai pot majora salarii dacă nu se respectă partea de productivitate.



"Sunt câteva idei de bază pe care le putem susţine toate partidele şi n-are decât un partid, cum este PSD, să-şi asume guvernarea ca guvern minoritar sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliaţii noştri, în aşa fel încât să trecem România prin această perioadă. Dar asta înseamnă voturi pe faţă, voturi de responsabilitate şi angajamente explicite pentru România. N-avem cum să avem o soluţie trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL", a transmis Bolojan, citat de Agerpres.



Potrivit acestuia, "bătălia teribilă din aceste zile nu este neapărat despre oameni, despre ideologii sau viziuni economice" şi nu este despre campanii electorale, ci este o bătălie cu "minciuna", "între asumare şi fugă de răspundere, între respect şi dispreţ pentru cetăţeni".