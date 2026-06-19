Încep şedințele de criză la PNL. Partidul face scut în jurul lui Ciucu. Bolojan și Veștea se bat pentru șefia partidului

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Încă o miză a Congresului va fi dacă se dispune sau nu excluderea din partid a lui Veştea, care a acceptat să fie premier fără consultarea PNL, şi a parlamentarilor din gruparea contestatarilor lui Bolojan. Tribunalul Ilfov a suspendat, joi, decizia BPN privind interzicerea votării guvernului Veştea de către parlamentarii PNL, dar liberalii lui Bolojan susţin că votul este liber, însă "şi partidul este liber să ia decizii în legătură cu cei care votează".

Preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan, a declarat, vineri, înainte de şedinţa Consiliului Naţional, că procesele deschise de un gruparea Veştea împotriva deciziilor conducerii centrale nu vor afecta desfăşurarea Congresului PNL programat duminică, afirmând că viitorul partidului va fi decis în forurile statutare ale formaţiunii.



Într-o postare publicată, vineri, liderul liberal a ironizat noile demersuri juridice ale contestatarilor, sugerând că aceştia ar putea încerca să atace inclusiv hotărârile adoptate în aceeaşi zi de Consiliul Naţional, prin care a fost convocat Congresul.



"Pot să atace la Tribunalul Ilfov de câte ori doresc. Poate vor găsi şi o instanţă care lucrează în weekend pentru a ataca inclusiv hotărârile Consiliului Naţional de astăzi", a transmis Ionel Bogdan.



Acesta a susţinut că există o contradicţie în poziţia celor 16 reclamanţi care contestă mandatul imperativ stabilit de Biroul Politic Naţional pentru parlamentarii PNL.



Potrivit lui Bogdan, o parte dintre aceştia au impus, la rândul lor, mandate delegaţilor din filialele pe care le conduc pentru susţinerea lui Adrian Veştea la Consiliul Naţional şi la Congres.



"Mandatul imperativ este bun când vine de la filială, dar nu mai este bun când vine de la conducerea naţională a partidului?", a întrebat retoric liderul PNL Maramureş, citat de Agerpres.



În ciuda disputelor interne şi a acţiunilor din instanţă, Bogdan afirmă că partidul îşi va continua calendarul politic şi că deciziile importante vor fi luate în cadrul Congresului.



"Un lucru este cert: duminică ne vedem la Congresul PNL şi vom lua deciziile pentru viitorul partidului", a conchis acesta.