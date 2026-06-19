Încep şedințele de criză la PNL. Partidul face scut în jurul lui Ciucu. Bolojan și Veștea se bat pentru șefia partidului

"Pot să atace la Tribunalul Ilfov de câte ori doresc"Publicat acum cateva secunde
Încă o miză a Congresului va fi dacă se dispune sau nu excluderea din partid a lui Veştea, care a acceptat să fie premier fără consultarea PNL, şi a parlamentarilor din gruparea contestatarilor lui Bolojan. Tribunalul Ilfov a suspendat, joi, decizia BPN privind interzicerea votării guvernului Veştea de către parlamentarii PNL, dar liberalii lui Bolojan susţin că votul este liber, însă "şi partidul este liber să ia decizii în legătură cu cei care votează".
Preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan, a declarat, vineri, înainte de şedinţa Consiliului Naţional, că procesele deschise de un gruparea Veştea împotriva deciziilor conducerii centrale nu vor afecta desfăşurarea Congresului PNL programat duminică, afirmând că viitorul partidului va fi decis în forurile statutare ale formaţiunii.
Într-o postare publicată, vineri, liderul liberal a ironizat noile demersuri juridice ale contestatarilor, sugerând că aceştia ar putea încerca să atace inclusiv hotărârile adoptate în aceeaşi zi de Consiliul Naţional, prin care a fost convocat Congresul.
"Pot să atace la Tribunalul Ilfov de câte ori doresc. Poate vor găsi şi o instanţă care lucrează în weekend pentru a ataca inclusiv hotărârile Consiliului Naţional de astăzi", a transmis Ionel Bogdan.
Acesta a susţinut că există o contradicţie în poziţia celor 16 reclamanţi care contestă mandatul imperativ stabilit de Biroul Politic Naţional pentru parlamentarii PNL.
Potrivit lui Bogdan, o parte dintre aceştia au impus, la rândul lor, mandate delegaţilor din filialele pe care le conduc pentru susţinerea lui Adrian Veştea la Consiliul Naţional şi la Congres.
"Mandatul imperativ este bun când vine de la filială, dar nu mai este bun când vine de la conducerea naţională a partidului?", a întrebat retoric liderul PNL Maramureş, citat de Agerpres.
În ciuda disputelor interne şi a acţiunilor din instanţă, Bogdan afirmă că partidul îşi va continua calendarul politic şi că deciziile importante vor fi luate în cadrul Congresului.
"Un lucru este cert: duminică ne vedem la Congresul PNL şi vom lua deciziile pentru viitorul partidului", a conchis acesta.
Poate Ciucu sau nu să mai candideze la Congres?Publicat acum 14 minute
O altă miză a Congresului de duminică este poziţia pe care o va ocupa Ciprian Ciucu. Acum este prim-vicepreşedinte al PNL, şi este cel pentru care Bolojan plănuise să desfiinţeze trei dintre cele patru poziţii de primvice, astfel încât să dispară automat din conducere Adrian Veştea, Cătălin Predoiu şi Nicoleta Pauliuc. Ciucu este acum plasat sub control judiciar de către DNA în dosarul de corupţie anunţat joi, şi, teoretic, ar trebui să facă un pas în spate din primul rând de lideri.
Însă, până la această oră, declaraţiile făcute de colegii săi, la Modrogan, sunt de susţinere pentru el. Cristina Trăilă şi Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, au declarta, vineri, că Ciucu poate să candideze pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, pentru că i se acordă prezumţia de nevinovăţie.
De altfel, liberalii lui Bolojan susţin, neoficial şi oficial, că ceea ce s-a întâmplat joi - chemarea lui Ciucu la DNA şi anunţul lui Veştea despre candidatură - ar fi fost momente coordonate astfel încât să lovească în planurile lui Bolojan pentru Congres.
Bolojan candidează pentru funcţia de preşedinte al PNLPublicat acum 38 minute
Şedinţa care va începe la ora 17 se desfăşoară online, dar la sediul din Modrogan au mers, vineri, mai mulţi lideri din tabăra lui Ilie Bolojan. Şi acesta a fost la sediu, după care a plecat.
Consiliul Naţional care începe la ora 17 trebuie să convoace, oficial, Congresul care are loc duminică, la Romexpo, în Bucureşti, şi să stabilească şi ordinea de zi. Duminică va fi modificat statutul partidului astfel încât să dispară trei dintre cele patru funcţii de prim-vicepreşedinte al partidului, şi să fie redus considerabil numărul de vicepreşedinţi.
Totodată, se vor face alegeri pentru conducerea PNL, iar Ilie Bolojan va candida pentru preşedinţia partidului. Şi Adrian Veştea şi-a anunţat, joi, intenţia de a candida pentru aceeaşi funcţie, dar a cerut ca acest Congres să fie amânat, să aibă loc după ce el, eventual, ar obţine votul de încredere al Parlamentului, pentru funcţia de prim-ministru.
Bolojan doreşte, prin votul de duminică, să îşi reconfirme supremaţia în partid şi să se asigure de sprijinul total pentru intrarea liberalilor în Opoziţie, în condiţiile în care o parte dintre parlamentari şi şefii din judeţe vor să se intre la guvernare, alături de PSD.
Consiliul Naţional al PNL, la ora 17Publicat acum 45 minute
Consiliul Naţional al PNL se reuneşte, vineri după-amiază, pentru convocarea unui Congres extraordinar al partidului. Şedinţa extraordinară, programată să înceapă la ora 17:00, se va desfăşura online, urmând să participe 800 de delegaţi liberali.
Obiectivul principal al reuniunii este convocarea Congresului extraordinar al PNL pentru duminică, la ora 12:00, la Romexpo, şi de a stabili agenda acestuia.
La Congresul extraordinar al partidului sunt aşteptaţi să participe 2.500 de delegaţi din toată ţara, dintre care 500 de drept şi 2.000 aleşi de organizaţiile partidului din teritoriu.
Consiliul Naţional urmează să mai decidă, în reuniunea extraordinară de vineri, în privinţa modificării statutului partidului. Conform unor surse liberale, o modificare ar viza reducerea numărului de funcţii de prim-vicepreşedinte de la patru la una. Prim-vicepreşedinţi ai partidului sunt în prezent Adrian Veştea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu şi Cătălin Predoiu, ultimul demisionând din funcţie miercuri.
Decizia convocării Consiliului Naţional a fost luată miercuri în Biroul Politic Naţional al partidului, întrunit de urgenţă după ce Adrian Veştea a refuzat să se supună ultimatumului partidului de a-şi depune mandatul de prim-ministru desemnat.