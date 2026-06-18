Surse: Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, este așteptat la DNA pentru audieri

Prim-vicepreședintele PNL, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Hepta

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, a fost chemat joi la audieri de procurorii DNA, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Numărul doi din PNL va ajunge joi, la prânz, la sediul DNA, în pline negocieri pentru formarea Guvernului Veștea. Conform surselor judiciare, Ciucu este audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA.

Este vorba despre un dosar penal deschis de DNA, în care sunt vizate o serie de avize date de Ciucu. Momentan sunt acuzații care sunt aduse in rem.

Este prima dată când Ciucu este audiat în acest dosar. Din informațiile Antena 3 CNN, primarul general este citat ca martor în acest dosar, dar este posibil ca în urma audierilor să obțină o altă calitate, respectiv cea de suspect.

DNA ar fi cerut și obținut mai multe documente, inclusiv de la Primăria Generală dar și de la AEP, deoarece ar fi vorba și despre acuzații care au legătură cu campania electrorală, pe lângă avizele date de primar.

Ciucu a devenit primar general al Capitalei în urma scrutinului din decembrie 2025. Anterior, el a condus Primăria Sectorului 6 din 2020.

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