Incendiu lângă rafinăria Lukoil din Ploiești: Ard aproximativ 1.500 de metri pătrați, a fost emis RO-Alert

1 minut de citit Publicat la 11:38 19 Aug 2026 Modificat la 12:06 19 Aug 2026

sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un incendiu de mari proporții a izbucnit, miercuri, în zona Mihai Bravu din Ploiești, în apropierea rafinăriei Petrotel Lukoil.

Update 12:04 - Incendiul izbucnit lângă rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești a fost localizat, anunță ISU Prahova. La sosirea echipajelor, arderea se manifesta generalizat la o hală, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Potrivit primelor date, în interiorul halei erau depozitați diluanți.

Până la acest moment nu au fost identificate victime.

Din cauza fumului degajat în cantități mari, autoritățile au emis un mesaj de avertizare a populației prin RO-Alert.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate forțe importante: 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, o ambulanță SMURD și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

În acest moment, incendiul a fost localizat. Arderea se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, fiind afectate un autotren și trei autoturisme.

Știrea inițială

Flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, la o hală, cel mai probabil folosită pentru depozitarea maselor plastice.

Depozitul afectat nu aparține rafinăriei.

› Vezi galeria foto ‹

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă. Strada din fața depozitului a fost blocată, iar la fața locului intervin forțe de urgență, care încearcă să limiteze extinderea focului.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât hala se află foarte aproape de rafinăria Petrotel Lukoil. În zonă își desfășoară activitatea și alte societăți comerciale, astfel că prioritatea echipajelor este să împiedice propagarea incendiului.