Adjud a semnat contractul pentru promovarea turismului vitivinicol din Vrancea cu fonduri PNRR

Adjud a semnat contractul pentru proiectul „Poartă urbană de informare și promovare pentru turismul vitivinicol al Vrancei”. Sursa colaj foto: Getty Images

U.A.T. Municipiul Adjud, județul Vrancea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 431/07.08.2026 cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul „Poartă urbană de informare și promovare pentru turismul vitivinicol al Vrancei”.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism, Reforma 1 „Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației, denumite în continuare OMD-uri”, implementată prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui punct urban de informare și promovare turistică pentru turismul vitivinicol al Vrancei, la nivelul municipiului Adjud, prin dotarea acestuia cu infrastructură specifică de evenimente și promovare și prin implementarea unei campanii integrate de promovare turistică.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

achiziția unei scene modulare, cu sonorizare și luminotehnică aferente;

achiziția unui ecran LED de exterior;

desfășurarea unei campanii de promovare TV națională.

Valoarea totală a proiectului: 799.198,95 lei, din care: valoarea eligibilă din PNRR este în sumă de 637.062,50 lei, valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 133.783,13 lei, iar valoarea neeligibilă este de 28.353,33 lei. Proiectul se derulează în perioada 8 - 31 august 2026.