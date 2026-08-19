1 minut de citit Publicat la 11:28 19 Aug 2026 Modificat la 11:34 19 Aug 2026

Comuna Poiana Cristei a semnat contractul pentru dezvoltarea turismului vitivinicol și promovarea experiențelor rurale autentice, prin fonduri PNRR. Sursa colaj foto: Getty Images & Profimedia Images

U.A.T. Comuna Poiana Cristei, județul Vrancea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 464/13.08.2026 cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul „Poiana Cristei – Dezvoltarea turismului vitivinicol și a experiențelor rurale autentice”.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism, Reforma 1 „Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației, denumite în continuare OMD-uri”, implementată prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea turismului vitivinicol și a experiențelor rurale autentice în comuna Poiana Cristei, județul Vrancea, prin investiții în infrastructura turistică și sportivă locală și prin implementarea unor campanii integrate de promovare turistică.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

rambursarea investiției în terenul de sport;

achiziția de echipamente foto-video;

desfășurarea unei campanii online de promovare a frumuseților Vrancei;

desfășurarea unei campanii TV naționale de promovare a frumuseților Vrancei;

producția a două clipuri video; • achiziția unui ecran LED de exterior;

realizarea unei emisiuni de turism pentru promovarea obiectivelor turistice din comuna Poiana Cristei;

desfășurarea unei campanii de promovare cu ajutorul unui blogger de turism.

Valoarea totală a proiectului: 1.805.097,36 lei, din care: valoarea eligibilă din PNRR este în sumă de 1.491.816,00 lei, valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 313.281,36 lei, iar valoarea neeligibilă este de 0,00 lei. Proiectul a început pe 8 august 2026 și urmează să fie finalizat până la 31 august 2026.