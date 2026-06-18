Prima reacție din PNL despre chemarea la DNA a lui Ciucu

1 minut de citit Publicat la 12:47 18 Iun 2026 Modificat la 12:53 18 Iun 2026

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a declarat la Antena 3 CNN că PNL stabilise încă de luni planul pentru reorganizarea conducerii partidului. Foto: Facebook Antena 3 CNN

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a declarat joi la Antena 3 CNN că PNL stabilise încă de luni planul pentru reorganizarea conducerii partidului, înainte ca votul pentru Guvernul Veștea să fie împins dincolo de ziua congresului. Potrivit planului de reorganizare, partidul ar urma să aibă un singur prim vicepreședinte, Ciprian Ciucu.

Gheorghe Falcă a declarat că PNL a intrat în procedura de organizare a unui congres extraordinar, în contextul în care Ilie Bolojan își pune mandatul la dispoziția partidului. Falcă a spus că liberalii vor să stabilească o nouă direcție pentru PNL și să adopte un nou statut.

Potrivit lui Falcă, PNL va avea vineri un Consiliu Național extraordinar, în care partidul urmează să se pregătească pentru congres și să își confirme poziția privind relația cu PSD.

Liderul liberal a afirmat că PNL vrea să intre, doctrinar, în zona creștin-democrată, cu valențe conservatoare.

Falcă a vorbit și despre modificarea structurii de conducere a partidului, care ar urma să includă un președinte, un prim-vicepreședinte, un secretar general, opt vicepreședinți care să lucreze pe politica națională și alți opt vicepreședinți care să îl ajute pe secretarul general în implementarea politicii partidului în teritoriu.

Întrebat în ce măsură chemarea la DNA a lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, afectează ședința de duminică, Gheorghe Falcă a spus că planul pentru congres fusese făcut încă de luni.

"Calculele acestea le-am făcut luni. Știam că Guvernul Veștea va fi validat miercuri", a spus Falcă.

El a susținut că organizarea congresului nu era în concurență cu procedura de învestire a Guvernului. "Procedural, abia duminică puteam avea congres", a afirmat Falcă.

Liberalul a mai spus că faptul că votul pentru Guvern trece dincolo de ziua de duminică "nu schimbă datele problemei" în interiorul PNL.

Potrivit lui Falcă, Adrian Veștea este "în afara partidului" de marțea trecută, în contextul procedurilor legate de formarea noului Guvern.