Surse: PSD nu a reușit să îi garanteze cele 233 de voturi lui Veștea. Nicușor Dan a fost informat. Culisele negocierilor pentru Guvern

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Adrian Veștea nu are, în acest moment, garanția că poate strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului în Parlament, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

Potrivit acestora, după discuțiile de marți dintre Adrian Veștea, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Președintele Nicușor Dan și parlamentarii care susțin instalarea unui Guvern Veștea, calculele rămân incerte.

Surse participante la discuții susțin că PSD nu i-a putut garanta Președintelui Nicușor Dan că există o majoritate clară pentru învestirea Cabinetului Veștea.

Calculele au fost făcute "om cu om", însă rezultatul nu arată, deocamdată, existența celor 233 de voturi necesare. În acest context, tabăra care îl susține pe Adrian Veștea a ajuns să caute sprijin și în zona AUR, potrivit surselor citate.

Președintele Nicușor Dan nu și-ar fi dat însă acordul pentru un scenariu în care Guvernul Veștea să fie votat cu sprijinul AUR, susțin aceleași surse.

Cu toate acestea, s-a stabilit ca Adrian Veștea să meargă mai departe cu depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament. Miza este ca negocierile purtate în continuare de Marian Neacșu, de tabăra Thuma din PNL și de alți susținători ai premierului desemnat să aducă voturile lipsă.

Potrivit surselor politice, negocierile ar putea include inclusiv discuții cu parlamentari AUR, dar și cu aleși din alte grupuri sau neafiliați.

Dacă Guvernul Veștea nu va trece la votul din Parlament, aceasta va fi considerată prima desemnare eșuată. Ulterior, la nivel politic ar urma să fie analizate alte variante, inclusiv formula unui guvern minoritar.

Pe de altă parte, social-democrații sunt extrem de nemulțumiți de poziția UDMR, au precizat surse din partid. Potrivit acestora, Sorin Grindeanu nu a dorit să îl sune pe Kelemen Hunor pentru o discuție directă. În acest moment, contactul politic la vârf între PSD și UDMR este blocat, iar eventualele discuții sunt purtate doar prin eșaloanele inferioare ale celor două partide.