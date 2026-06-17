Surse: PSD nu a reușit să îi garanteze cele 233 de voturi lui Veștea. Nicușor Dan a fost informat. Culisele negocierilor pentru Guvern

Surse: Veștea nu are încă garanția celor 233 de voturiPublicat acum 15 minute
Adrian Veștea nu are, în acest moment, garanția că poate strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului în Parlament, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.
Potrivit acestora, după discuțiile de marți dintre Adrian Veștea, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Președintele Nicușor Dan și parlamentarii care susțin instalarea unui Guvern Veștea, calculele rămân incerte.
Surse participante la discuții susțin că PSD nu i-a putut garanta Președintelui Nicușor Dan că există o majoritate clară pentru învestirea Cabinetului Veștea.
Calculele au fost făcute "om cu om", însă rezultatul nu arată, deocamdată, existența celor 233 de voturi necesare. În acest context, tabăra care îl susține pe Adrian Veștea a ajuns să caute sprijin și în zona AUR, potrivit surselor citate.
Președintele Nicușor Dan nu și-ar fi dat însă acordul pentru un scenariu în care Guvernul Veștea să fie votat cu sprijinul AUR, susțin aceleași surse.
Cu toate acestea, s-a stabilit ca Adrian Veștea să meargă mai departe cu depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament. Miza este ca negocierile purtate în continuare de Marian Neacșu, de tabăra Thuma din PNL și de alți susținători ai premierului desemnat să aducă voturile lipsă.
Potrivit surselor politice, negocierile ar putea include inclusiv discuții cu parlamentari AUR, dar și cu aleși din alte grupuri sau neafiliați.
Dacă Guvernul Veștea nu va trece la votul din Parlament, aceasta va fi considerată prima desemnare eșuată. Ulterior, la nivel politic ar urma să fie analizate alte variante, inclusiv formula unui guvern minoritar.
Pe de altă parte, social-democrații sunt extrem de nemulțumiți de poziția UDMR, au precizat surse din partid. Potrivit acestora, Sorin Grindeanu nu a dorit să îl sune pe Kelemen Hunor pentru o discuție directă. În acest moment, contactul politic la vârf între PSD și UDMR este blocat, iar eventualele discuții sunt purtate doar prin eșaloanele inferioare ale celor două partide.
Ședințe la PNL și USR în timp ce Veștea își negociază susținerea pentru GuvernPublicat acum 24 minute
Liberalii se reunesc online la ora 16.00. În cadrul ședinței BPN, PNL urmează să ia act de încălcarea statutului partidului de către Adrian Veștea, după ce acesta a acceptat mandatul de premier desemnat și a refuzat să se retragă, deși conducerea partidului i-a cerut acest lucru.
Tot în ședința PNL ar urma să fie discutată și tema congresului partidului, în condițiile în care situația lui Adrian Veștea a provocat tensiuni majore în partid.
BPN al PNL va convoca pentru vineri Consiliul Național, iar acesta ar urma să convoace Congresul extraordinar al partidului pentru duminică.
Și USR va avea o ședință online miercuri, de la ora 18.30. Formațiunea urmează să discute poziția sa în raport cu Guvernul Veștea, în condițiile în care și USR a transmis anterior că nu susține actuala formulă propusă.
Rupe Veștea voturi de la AUR pentru Guvern? Peiu: Se pot întâmpla accidentePublicat acum 35 minute
Liderul AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri la Antena 3 CNN că partidul din care face parte nu va vota Guvernul Veștea și că decizia este una finală. Cu toate acestea, afirmă că „se pot întâmpla accidente”, în sensul că există șanse ca anumiți parlamentari să își dea totuși votul.
„Nu putem lua în calcul să votăm un guvern care este condus de un premier desemnat împotriva logicii democratice și nu putem lua un calcul să votăm un guvern care vine cu același program de guvernare, nu se poate așa ceva.
Eu nu știu ce fac toți cei 90 de parlamentari. Vă spun cu o probabilitate de 95% că nu va fi niciun vot de la noi pentru guvernul Veștea. Eu vă garantez că procentul nu va ajunge la 50%, vă îmbătați cu apă rece, nu va fi niciun vot de la AUR”, a declarat Peiu.
Întrebat de ce doar 95% probabilitate, acesta a răspuns: „Se pot întâmpla accidente tot timpul. Și când merg pe stradă zic că nu pățesc nimic dar mă poate călca o mașină”.
Veştea ar putea să depună miercuri lista de miniştri şi programul de guvernarePublicat acum 1 ora si 9 minute
Adrian Veştea ar putea să depună miercuri lista de miniştri şi programul de guvernare. Premierul desemnat a anunțat că vrea un Cabinet cu oameni din PSD şi PNL dar are în vedere şi nume care ar fi trebuit să fie în Guvernul Tomac.
Adrian Veștea a spus că „va păstra aceeași structură guvernamentală”, pentru a putea fi respectate jaloanele din PNRR. „Este o structură politică, dar se vor regăsi și oameni care nu fac parte din structura politică. În special vor fi miniștri din partea PNL și PSD”, a spus el marți seară la Antena 3 CNN.
Luca Nicolescu este un nume care ar putea fi în noul guvern. „Îmi doresc ca ministrul Nazare să fie în continuare la Finanțe”, a mai declarat premierul desemnat. „Am avut două discuții cu domnul Nazare și-a manifestat intenția. Înțeleg că a mers și a avut o astfel de discuție referitor la a accepta această poziție, înțeleg că nu a fost nimeni împotriva lui de a face parte din acest guvern, el și-a manifestat deschiderea”.
Ultimele calcule pentru a trece Guvernul Veștea
Adrian Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru susținerea în Parlament
Câți parlamentari are fiecare partid:
PSD - 128 de parlamentari
AUR - 90 de parlamentari
PNL - 76 parlamentari (între 20 și 24 de parlamentari disidenți)
USR - 59 de parlamentari
UDMR - 31 de parlamentari.
Minorităţile - 17 parlamentari.
Uniţi pentru România - 14 membri
Grupul S.O.S România - 15 membri
Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori
Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori
Adrian Veştea a spus că nu exclude niciun partid din calculul voturilor pentru învestirea guvernului, inclusiv AUR. El afirmă că se raportează la toţi parlamentarii care au deschidere şi că nu este corect, din punct de vedere democratic, să ridice bariere în acest sens. Veştea precizează că nu are promisiuni ferme, dar că negocierile purtate de colegii săi din diverse grupuri parlamentare îl fac optimist.
Numărul maxim de voturi pe care îl poate obține Adrian Veștea, fără UDMR, se apropie de 217, în condițiile în care ar vota toți parlamentarii PSD, ai minorităților naționale, și din gurpurile PACE, UPR și POT, precum și 24 de parlamentari PNL.
Veștea mai are nevoie de 15 voturi de la SOS și AUR, în condițiile în deputatul AUR Mohammad Murad a declarat că va vota guvernul acestuia.
Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, a fost a doua propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan. Numirea l-a pus în conflict deschis cu propriul partid: PNL menținuse decizia de a nu guverna alături de PSD, iar Veștea a continuat negocierile pentru un guvern format din PSD și aripa liberală care susține participarea la guvernare – variantă pe care conducerea PNL o consideră, în realitate, „un guvern condus de PSD”.
Pe parcursul zilei de marți, Veștea a purtat discuții cu grupul lui Victor Ponta (Uniți pentru România), cu POT și cu alte grupuri mici, iar la Vila Lac s-a întâlnit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. PSD suspendase însă negocierile, pe fondul ultimatumului primit de Veștea din partea liberalilor.
După decizia UDMR, formarea unei majorități pentru validarea lui Veștea în Parlament a devenit practic imposibilă, iar cei trei lideri ai partidelor pro-europene anticipează deja o întoarcere la consultările de la Cotroceni.