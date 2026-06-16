Premierul desemnat Adrian Veștea anunță de unde va lua voturi pentru a trece Guvernul de Parlament

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Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, a fost a doua propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan. Numirea l-a pus în conflict deschis cu propriul partid: PNL menținuse decizia de a nu guverna alături de PSD, iar Veștea a continuat negocierile pentru un guvern format din PSD și aripa liberală care susține participarea la guvernare – variantă pe care conducerea PNL o consideră, în realitate, „un guvern condus de PSD”.

Pe parcursul zilei de marți, Veștea a purtat discuții cu grupul lui Victor Ponta (Uniți pentru România), cu POT și cu alte grupuri mici, iar la Vila Lac s-a întâlnit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. PSD suspendase însă negocierile, pe fondul ultimatumului primit de Veștea din partea liberalilor.

După decizia UDMR, formarea unei majorități pentru validarea lui Veștea în Parlament a devenit practic imposibilă, iar cei trei lideri ai partidelor pro-europene anticipează deja o întoarcere la consultările de la Cotroceni.