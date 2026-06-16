Negocierile pentru Guvernul Veștea, blocate după ce PNL i-a dat ultimatum să-și depună mandatul. PSD suspendă pentru moment discuțiile

Publicat acum 22 minute

În condiţiile în care PNL a transmis clar că nu va susţine Cabinetul Veştea, iar PSD suspendă pentru moment întâlnirea cu premierul desemnat, toţi ochii sunt astăzi îndreptați spre UDMR şi USR. Cele două partide au astăzi şedinţe pentru a decide dacă vor vota în Parlament învestirea noului Guvern.

Deputatul UDMR Csoma Botond a declarat luni, la Antena 3 CNN, că premierul desemnat, Adrian Veștea, a propus formațiunii să intre la guvernare. Potrivit acestuia, viitorul Executiv ar urma să fie format din PSD și o parte a PNL, respectiv cei care susțin participarea liberalilor la guvernare. Csoma Botond a precizat că UDMR va lua o decizie marți.

Csoma Botond a mai confirmat că fără voturile UDMR Veştea nu poate să îşi treacă Guvernul şi a adăugat: "Mai avem o problemă. Are nevoie de voturi de la PACE, am înţeles, şi de la neafiliaţi care provin totuşi din unele partide extremiste. Şi am văzut că astăzi domnul Murad a fost la Partidul Social-Democrat şi nu prea ştim ce au discutat. Nu am dori să ne trezim cu AUR-ul în barcă".

Pe de altă parte, preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni după-amiaza, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că partidul pe care îl conduce rămâne consecvent şi că nu va susţine guvernul Veştea.

"Se doreşte un guvern politic, cu tot PSD, se doreşte refacerea Guvernului Ciolacu-Ciucă", a subliniat liderul USR, care a mai adăugat că nu va gira aşa ceva. Ulterior, acesta a mai spus că decizia formaţiunii sale politice ţine "de o minimă igienă politică, de o sinceritate faţă de cetăţeni", nu de orgolii. "Până la urmă, este şi o formă de protecţie pentru ţară, pentru că ne dorim ca PSD, oricând îşi doresc, să facă o majorităţi paralele cu AUR", a mai spus Fritz.