Negocierile pentru Guvernul Veștea, blocate după ce PNL i-a dat ultimatum să-și depună mandatul. PSD suspendă pentru moment discuțiile

UDMR și USR vor decide astăzi dacă vor vota în Parlament învestirea Guvernului VeșteaPublicat acum 22 minute
În condiţiile în care PNL a transmis clar că nu va susţine Cabinetul Veştea, iar PSD suspendă pentru moment întâlnirea cu premierul desemnat, toţi ochii sunt astăzi îndreptați spre UDMR şi USR. Cele două partide au astăzi şedinţe pentru a decide dacă vor vota în Parlament învestirea noului Guvern.
Deputatul UDMR Csoma Botond a declarat luni, la Antena 3 CNN, că premierul desemnat, Adrian Veștea, a propus formațiunii să intre la guvernare. Potrivit acestuia, viitorul Executiv ar urma să fie format din PSD și o parte a PNL, respectiv cei care susțin participarea liberalilor la guvernare. Csoma Botond a precizat că UDMR va lua o decizie marți.
Csoma Botond a mai confirmat că fără voturile UDMR Veştea nu poate să îşi treacă Guvernul şi a adăugat: "Mai avem o problemă. Are nevoie de voturi de la PACE, am înţeles, şi de la neafiliaţi care provin totuşi din unele partide extremiste. Şi am văzut că astăzi domnul Murad a fost la Partidul Social-Democrat şi nu prea ştim ce au discutat. Nu am dori să ne trezim cu AUR-ul în barcă".
Pe de altă parte, preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni după-amiaza, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că partidul pe care îl conduce rămâne consecvent şi că nu va susţine guvernul Veştea.
"Se doreşte un guvern politic, cu tot PSD, se doreşte refacerea Guvernului Ciolacu-Ciucă", a subliniat liderul USR, care a mai adăugat că nu va gira aşa ceva. Ulterior, acesta a mai spus că decizia formaţiunii sale politice ţine "de o minimă igienă politică, de o sinceritate faţă de cetăţeni", nu de orgolii. "Până la urmă, este şi o formă de protecţie pentru ţară, pentru că ne dorim ca PSD, oricând îşi doresc, să facă o majorităţi paralele cu AUR", a mai spus Fritz.
PSD suspendă pentru moment discuțiile după ce liberalii i-au cerut lui Veștea să-și depună mandatulPublicat acum 23 minute
PSD reacţionează după decizia liberalilor şi suspendă pentru moment întâlnirea cu Adrian Veştea. Social-democraţii trebuiau să negocieze marți dimineaţă condiţiile pentru susţinerea premierului desemnat. Se întâmplă după ce PSD i-a oferit lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu Adrian Veştea.
Social-democrații ar fi trebuit să discute azi cu Adrian Veștea, dar discuția nu va mai avea loc după ce PNL i-a transmis acestuia că ar trebui să își depună mandatul până marți la ora 10.00.
PSD ar fi trebuit să poarte o discuție în urma căreia să decidă dacă va susține sau nu acest Guvern.
PSD are mai multe cereri pe care ar fi vrut să le transmită lui Veștea, printre care scăderea TVA la alimente și medicamente, indexarea pensiilor, creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.
Pe lângă asta, PSD ar putea rămâne cu câteva ministere – Muncii, Sănătate, Justiției, Transporturi, Energiei și Agriculturii.
Ilie Bolojan i-a cerut lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul până marți, la ora 10.00Publicat acum 24 minute
Este război total în PNL. În urma şedinţei de 6 ore cu primarii şi preşedinţii de consilii judeţene liberali, Ilie Bolojan i-a cerut lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul până marți, la ora 10.00. În paralel, Adrian Veştea a anunţat că este hotărât să meargă mai departe, deşi Ilie Bolojan i-a ameninţat cu excluderea atât pe el, cât şi pe aleşii care îl susţin.
Adrian Veștea se confruntă cu propriul partid, după numirea-surpriză. Ilie Bolojan şi Adrian Veştea s-au întâlnit luni seară pentru prima dată față în față după desemnarea de duminică.
PNL s-a reunit într-o ședință tensionată ca să decidă dacă va susține sau nu noul guvern, dar și dacă îl va sancționa pe Veștea pentru acceptarea nominalizării fără consultarea conducerii. Biroul Politic Naţional nu poate decide excluderea lui Veştea, însă ar putea propune acest lucru. Forul care va decide în cazul prim-vicepreşedintelui, care este o funcţie aleasă la Congresul PNL, este Consiliul Naţional al PNL.
Premierul desemnat Adrian Veștea susține că președintele Nicușor Dan i-ar fi dat asigurări, în momentul desemnării, că va obține o majoritate în Parlament și că va avea toate voturile necesare pentru a fi instalat în funcție la Palatul Victoria.
Liberalii au supus din nou la vot decizia ca partidul să nu facă parte dintr-un guvern cu PSD. 39 de lideri PNL din 54 au votat "pentru", 10 "împotrivă" și 5 s-au abținut.
Mai mulţi lideri importanţi l-au criticat pe Ilie Bolojan şi au cerut susţinerea unui Guvern politic, susţinut de majoritatea Parlamentului.