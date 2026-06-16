Kelemen Hunor anunță și el că UDMR intră în Opoziție: „O guvernare stabilă nu poate fi construită pe extremiști”

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că UDMR nu va face parte din Guvernul pe care Adrian Veștea încearcă să îl construiască pentru că, spune el, „o guvernare stabilă nu poate fi construită pe extremiști, pe înțelegeri de culise și pe voturi nesigure”.

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, anunțase deja, după ședința partidului, că Uniunea a decis că nu va intra la guvernare într-un viitor Cabinet Veștea. De asemenea, a afirmat că recomandarea partidului pentru grupurile parlamentare este de a nu vota un astfel de guvern în Parlament.

„Consiliul Permanent Federal a analizat situația politică actuală, raportul de forțe din Parlament și interesele comunității maghiare din Transilvania. În actualul context, nu sunt întrunite condițiile pentru ca UDMR să participe la negocierile pentru formarea guvernului conduse de Adrian Veștea sau să își asume un rol în guvernul pe care acesta intenționează să îl formeze.

Încă mai credem că este corect să pornim de la realitățile parlamentare. Partidele fostei coaliții trebuie să se așeze la masa negocierilor și să se pună de acord asupra unei soluții viabile bazate pe dialog politic deschis: un guvern majoritar sau un guvern minoritar susținut în condiții clare.

Având în vedere actualul raport de forțe din Parlament, în spatele unui guvern Veștea s-ar contura doar o majoritate incertă, netransparentă și politic inacceptabilă. Potrivit calculelor noastre, pentru aceasta ar fi nevoie inclusiv de sprijinul unor partide extremiste. Aceasta nu este o majoritate de încredere. Nu este o bază politică limpede.

O guvernare stabilă nu poate fi construită pe extremiști, pe înțelegeri de culise și pe voturi nesigure. România nu își mai permite alte improvizații. UDMR nu pentru asta a primit mandat din partea comunității maghiare din Transilvania”, a scris Kelemen, pe Facebook.

Cele 31 de voturi ale UDMR sunt esențiale pentru învestirea guvernului, fără ele șansele ca Adrian Veștea să ajungă la Palatul Victoria scad considerabil.