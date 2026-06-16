Cum se complică situația lui Adrian Veștea, după decizia UDMR. Ce șanse mai are să treacă Guvernul

Premierul desemnat Adrian Veștea încearcă să strângă o majoritate. Sursa foto: Antena 3 CNN

Decizia UDMR luată marți dimineață de a nu intra în Guvernul Vește și de a recomanda parlamentarilor UDMR să nu voteze executivul complică misiunea lui Adrian Veștea de a strânge o majoritate parlamentară. Premierul desemnat poartă discuții cu grupurile parlamentare mici din Parlamentul României: PACE, POT și Uniți pentru România, urmând și discuțiile cu PSD. Potrivit unor surse din conducerea PNL, Veștea s-ar baza pe aproximativ 24 de parlamentari care sunt gata să încalce decizia partidului și să voteze guvernul.

UDMR a decis, marți, că nu va face parte din Guvernul Veștea, însă decizia de a vota sau nu guvernul aparține grupurilor parlamentare, a declarat liderul UDMR Csoma Botond, după ședința partidului. UDMR a recomandat însă senatorilor și deputaților Uniunii sa nu voteze guvernul Veștea.

Cele 31 de voturi ale UDMR sunt esențiale pentru învestirea guvernului, fără ele șansele ca Adrian Veștea să ajungă la Palatul Victoria scad considerabil.

În acest moment, Veștea s-ar baza pe 128 de voturi de la PSD și pe voturi de la grupurile parlamenare mici precum PACE, Uniți pentru România și parlamentari rămași neafilițai din POT. Veștea a discutat marți dimineață cu Anamaria Gavrilă și cu liderul grupului PACE Nine Peia, potrivit surselor Antena 3 CNN, Peia a cerut poziții în guvern în schimbul susținerii. Ulterior, Adrian Veștea a discutat și cu parlamentarii Uniți pentru România, cărora li s-a alăturat și Victor Ponta. La discuțiile cu UPR a participat și liderul PSD Marian Neacșu.

Calcule pentru Guvernul Veștea

Dacă Guvernul Veștea ar fi votat și de UDMR și de restul parlamentarilor din zona așa-zis suveranistă, premierul desemnat ar putea obține maximum 248 de voturi, din cele 233 necesare. Fără cei 31 de parlamentari UDMR, numărul voturilor scade considerabil sub pragul de 233 de voturi pentru învestire.

Câți parlamentari are fiecare partid:

PSD - 128 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 parlamentari (între 20 și 24 de parlamentari disidenți)

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 14 membri

Grupul S.O.S România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori

Numărul maxim de voturi pe care îl poate obține Adrian Veștea, fără UDMR, se apropie de 217, în condițiile în care ar vota toți parlamentarii PSD, ai minorităților naționale, și din gurpurile PACE, UPR și POT, precum și 24 de parlamentari PNL.