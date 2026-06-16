UDMR a decis că nu va intra în Guvernul Veştea. Despre o susținere în Parlament: „Recomandarea e să nu îl votăm”

Deputatul UDMR Csoma Botond. Sursa foto: Csoma Botond via Facebook

UDMR a anunțat marți că nu va face parte dintr-un guvern cu Adrian Veștea premier. Legat de o eventuală susținere în Parlament, deputatul UDMR Csoma Botond a declarat că partidul va lua o hotărâre finală în forurile statutare dar „recomandare e să nu îl votăm”.

„Nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul Guvernului Veștea.

După toate calculele aritmetice, ar fi nevoie și de voturile neafiliaților care provin din SOS și POT. Am văzut că sunt încercări și în privința AUR și nu am dori să ajungem în aceeași barcă cu acești senatori și deputați neafiliați care vin din aceste partide.

Acum am decis în privința participării la guvernare, că UDMR nu va face parte din Guvern.

Consiliul Permanent (n.r. al UDMR) a formulat o recomandare către grupurile reunite să nu votăm acest guvern. Reiterez însă că decizia finală aparține, statutar, grupurilor parlamentare.

Majoritatea celor care au luat cuvântul au fost de părere că, în acest moment, nu sunt condiții prielnice pentru a intra la guvernare. Nu vedem cum ar putea acest guvern să aibă stabilitate dupa învestire”, a declarat liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

„Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest Guvern: Situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost, sau un guvern minoritar cu partide din fosta coaliție. Noi am crezut, și după ce Dl. Tomac a renunțat la mandat, că se pot ivi anumite condiții prielnice să avem o flexibilizare a pozițiilor foarte rigide care au existat și foarte multe linii roșii.”, a mai spus acesta.

„Să vedem ce decizie ia Dl. Veștea, dacă vine sau nu în Parlament. Poate se va întâmpla același lucru care s-a întâmplat la Dl. Tomac, renunță la mandat, și atunci nu avem ce să mai decidem în grupurile parlamentare. E posibil și acest lucru”, spune reprezentantul UDMR.

„Este evident, și așteptăm o flexibilizare a pozițiilor, că domnul Bolojan nu mai poate fi premier. Și atunci această flexibilizare ar însemna ca și PNL-ul să devină, pe această latură, un pic mai flexibil. Și atunci, dacă putem avea un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, și eventual sprijinit și de PSD, sau refacem vechea coaliție. Dar credem că numai prin dialog putem ajunge la aceste soluții. Când s-a creat această situație, principala problemă a fost o lipsă de dialog din partea actorilor politici care au luat decizia de a ajunge în această situație.”, a mai transmis Csoma Botond.

„Dacă Domnul Veștea ia decizia să renunțe la mandat, cred că ar trebui să avem noi discuții la Palatul Cotroceni”, spune el.