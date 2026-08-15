Diana Buzoianu va convoca „de urgență” conducerea Romsilva la Ministerul Mediuului

Romsilva a derulat anul trecut 371 de proceduri de negociere fără publicare prealabilă. Foto: Agerpres

Diana Buzoianu a anunțat că va convoca „de urgență” conducerea Romsilva la Ministerul Mediului, după ce a apărut raportul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), potrivit căruia regia a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025, relatează Agerpres.

„Romsilva se menţine pe locul al doilea la nivel naţional în topul instituţiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin "extremă urgenţă". O să convoc de urgenţă conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a vedea ce măsuri vor fi dispuse de reprezentanţii Romsilva pentru a îndrepta această realitate”, a scris ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.



ANAP a anunţat, vineri, că Romsilva a derulat anul trecut 371 de proceduri de negociere fără publicare prealabilă, cu o valoare totală atribuită de 28,25 milioane de lei.



Procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare este prevăzută de legislaţia achiziţiilor publice şi poate fi utilizată în situaţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, cu respectarea condiţiilor şi cerinţelor aplicabile.



Preşedintele ANAP, Raluca Rogoz, a atras însă atenția că că negocierea fără publicare prealabilă reprezintă o excepţie de la procedurile competitive de atribuire, iar nivelul de utilizare identificat justifică o monitorizare atentă şi constantă.



Raportul ANAP a fost transmis Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a fost adus la cunoştinţa Curţii de Conturi a României şi Consiliului Concurenţei, pentru analiză şi, după caz, pentru dispunerea măsurilor care intră în sfera competenţelor legale ale acestor instituţii.