Antena 3 CNN Externe Israelul spune că un atac împotriva Libanului în care au murit șapte oameni a țintit un comandant Hezbollah

Israelul spune că un atac împotriva Libanului în care au murit șapte oameni a țintit un comandant Hezbollah

Adrian Dumitru
<1 minut de citit Publicat la 20:49 15 Aug 2026 Modificat la 20:49 15 Aug 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
profimedia-1123314975

Armata israeliană a anunțat, sâmbătă, că atacul său contra satului libanez Ansar, unde autorităţile au anunţat şapte morţi printre care un copil, a țintit un comandant al organizaţiei pro-iraniene şiite Hezbollah, care a fost ucis, informează AFP, citată de Agerpres.

Forţele armate israeliene au transmis că au lovit „un cartier general central al Forţei al-Radwan”, o unitate de elită a Hezbollah, adăugând că în acest atac a fost ucis Ali Samir Al-Haj Hassan, comandantul unui batalion al Forţei al-Radwan.

De asemenea, armata israeliană a confirmat „alegaţia” conform căreia „familia lui Hassan se afla cu el în interiorul cartierului general militar”.

×
Etichete: Hezbollah Israel Liban Orientul Mijlociu razboi bombardamente

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close