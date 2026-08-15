Israelul spune că un atac împotriva Libanului în care au murit șapte oameni a țintit un comandant Hezbollah

<1 minut de citit Publicat la 20:49 15 Aug 2026 Modificat la 20:49 15 Aug 2026

Armata israeliană a anunțat, sâmbătă, că atacul său contra satului libanez Ansar, unde autorităţile au anunţat şapte morţi printre care un copil, a țintit un comandant al organizaţiei pro-iraniene şiite Hezbollah, care a fost ucis, informează AFP, citată de Agerpres.

Forţele armate israeliene au transmis că au lovit „un cartier general central al Forţei al-Radwan”, o unitate de elită a Hezbollah, adăugând că în acest atac a fost ucis Ali Samir Al-Haj Hassan, comandantul unui batalion al Forţei al-Radwan.

De asemenea, armata israeliană a confirmat „alegaţia” conform căreia „familia lui Hassan se afla cu el în interiorul cartierului general militar”.