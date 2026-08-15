O escortă de lux din Rusia este acuzată că a plantat bomba care l-a ucis pe un dezertor ucrainean

Rușii o acuză pe Reut că a acționat la ordinele Ucrainei. Foto: Getty Images

O escortă de lux din Rusia este acuzată că l-a asasinat pe dezertorul ucrainean Robert Shageev, care era căutat pentru înaltă trădare de ucraineni din 2014. Tânăra de 32 de ani a fost arestată în Sevastopol și ar fi recunoscut totul, potrivit New York Post.

Margarita Reut ar fi plantat o bombă într-un coș de gunoi. Robert Shageev, un ofițer în flota rusă din Marea Neagră, căutat pentru înaltă trădare de Ucraina, a murit pe loc în explozie, după ce bomba a fost detonată, scrie și The Telegraph.

Rușii o acuză pe Reut că a acționat la ordinele Ucrainei, dar nu este clar când a devenit aceasta agent al Kievului.

Escorta de lux ar fi mărturisit

Tânăra ar fi fost arestată la scurt timp după explozie și ar fi mărturisit. Întrebată dacă regretă, ea ar fi răspuns „nu”, potrivit Mash, un canal de știri din Rusia, cu legături cu serviciile de securitate.

Reut ar fi plănuit să fugă din Crimeea după asasinat. În prezent, este în arest preventiv sub acuzația de terorism soldat cu moartea. Dacă va fi găsită vinovată, ar putea fi condamnată la 30 de ani de închisoare.

Rusoiaca apare pe site-uri de profil pentru escortele de lux, dar a lucrat o perioadă ca biolog, potrivit presei ruse.

Margarita Reut s-a născut în Iaroslav, un oraș aflat la aproximativ 250 de kilometri de Moscova. Ea mai locuit și în Soci și ar fi vizitat frecvent Peninsula Crimeea, potrivit Mash. Nu este clar când ar fi devenit spion pentru Ucraina.

Reut a fost arestată și în iulie 2025, după ce a strigat „așa că trebuie, rușilor” în timp ce se afla într-un tren, care călătorea din Samara spre Adler, și s-a aflat știrea privind un atac cu drone ucrainene asupra unei gări din regiunea Rostov, în Rusia, potrivit The Telegraph.

Atunci, tânăra a fost reținută pentru două zile pentru că s-a opus arestării și a fost amendată cu 365 de dolari pentru că a „jignit” armata rusă.

Cine era dezertorul ucrainean

Shageev, un dezertor ucrainean care a fugit din Ucraina și s-a alăturat Armatei ruse după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, cobora pe o scară când coșul de gunoi de lângă el a explodat.

Bărbatul de 49 de ani era căutat de Ucraina pentru înaltă trădare în legătură cu acțiunile sale în calitate de comandant interimar al navei ucrainene „Zaporojie”, singurul submarin al Kievului în timpul invaziei ruse a Crimeei din 2014.

În timpul invaziei, Shageev s-a lăudat că unitatea sa va rezista până la capăt, însă a predat în cele din urmă nava și a dezertat în favoarea armatei ruse.

Shageev a fost acuzat, de asemenea, că a participat ulterior la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, flota sa fiind, potrivit acuzațiilor, printre cele care au lansat atacuri cu rachete de pe submarine în timpul războiului.