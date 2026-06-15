Surse: Adrian Veștea a invitat UDMR să intre în Guvern. Răspunsul va veni marți

Veștea ar fi transmis că în executiv vor exista și miniștri din partea PNL. FOTO: Agerpres

Înainte de a participa la ședința conducerii PNL, premierul desemnat Adrian Veștea ar fi avut o întâlnire de aproximativ 10–15 minute cu reprezentanți ai UDMR, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Discuția ar fi vizat posibilitatea intrării UDMR în viitorul guvern. Veștea a propus oficialilor formațiunii conduse de Kelemen Hunor participarea la guvernare.

Veștea ar fi transmis că în executiv vor exista și miniștri din partea PNL, fără a oferi însă nume concrete, și ar fi dat asigurări că există sprijin politic pentru formarea unei majorități, inclusiv din partea lui Nicușor Dan, precum și posibil, din partea USR.

UDMR urmează să aibă marți dimineață, la ora 10:30, o ședință online în cadrul căreia va stabili mandatul de negociere, urmând ca ulterior să transmită oficial poziția față de invitația la guvernare.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, UDMR nu exclude susținerea guvernului Veștea, însă condiționează acest lucru de poziția pe care o va adopta PNL.

“Dacă premierul desemnat ne va invita la negocieri, îi vom asculta propunerile, așa cum am făcut și în cazul lui Eugen Tomac. Aceasta este atitudinea corectă și responsabilă. Când vom ști cu ce majoritate parlamentară, cu ce program de guvernare și cu ce miniștri intenționează să opereze, vom putea lua o decizie responsabilă privind poziția UDMR”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook duminică.

Informațiile apar în contextul în care preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că partidul pe care îl conduce nu va susţine guvernul Veştea.

"Am spus foarte clar că nu vom vota un guvern în care se află şi PSD. Şi, după toate spusele domnului Grindeanu, şi ale domnlui Veştea, se doreşte un astfel de guvern, se doreşte refacerea Guvernului Ciolacu-Ciucă, care a rescut deficitul şi noi nu vom gira aşa ceva", a spus Dominic Fritz.

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a acuzat, duminică, o tentativă de a rupe PNL, în reacție la desemnarea lui Adrian Veștea de către Nicușor Dan pentru a forma noul guvern.

PNL luase anterior decizia de a nu susține guvernul lui Eugen Tomac, desemnat pe 4 iunie de președinte să formeze cabinetul și care și-a depus, duminică, mandatul, după ce nu a reușit să-și asigure sprijin parlamentar.