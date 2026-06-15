Dominic Fritz aruncă bomba înainte de ședința PNL: USR ar intra în Guvernul Veștea, dar fără PSD. „Dacă există o formulă PNL-USR-UDMR”

Dominic Fritz, presedintele USR, alaturi de membrii delegatiei Uniunea Salvati Romanial (USR). Sursa foto: Agerpres

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni după-amiaza, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că partidul pe care îl conduce rămâne consecvent şi că nu va susţine guvernul Veştea. "Se doreşte un guvern politic, cu tot PSD, se doreşte refacerea Guvernului Ciolacu-Ciucă", a subliniat liderul USR, care a mai adăugat că nu va gira aşa ceva. Ulterior, acesta a mai spus că decizia formaţiunii sale politice ţine "de o minimă igienă politică, de o sinceritate faţă de cetăţeni", nu de orgolii. "Până la urmă, este şi o formă de protecţie pentru ţară, pentru că ne dorim ca PSD, oricând îşi doresc, să facă o majorităţi paralele cu AUR", a mai spus Fritz.

Întrebat de prezentatoarea emisiunii "Decisiv", Mădălina Mihalache, dacă, în situația în care PNL, după şedinţa care a început la 17:00, va decide să-l susţină pe Veştea, chiar dacă Ilie Bolojan se opune, USR ar putea să voteze acest guvern, Dominic Fritz a răspuns:

"Am spus foarte clar că nu vom vota un guvern în care se află şi PSD. Şi, după toate spusele domnului Grindeanu, şi ale domnlui Veştea, se doreşte un astfel de guvern, se doreşte refacerea Guvernului Ciolacu-Ciucă, care a rescut deficitul şi noi nu vom gira aşa ceva".

La întrebarea "Există vreo şansă ca USR să voteze guvernul Veştea?", Fritz a dezvăluit că este deschis doar în scenariul în care se doreşte un guvern minoritar.

"Eu, din ce văd, se doreşte un guvern politic, cu tot cu PSD, având miniştri. În acest caz, noi, avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. (...). Dacă Partidul Naţional Liberal vine cu domnul Veştea, ca şi candidatul lor, nu ştiu, mergem la preşedinte, vedem dacă există o formulă pentru un guvern minoritar: PNL-USR-UDMR, minorităţi, suntem deschişi, chiar ne dorim să facem parte din guvernare", a mai explicat preşedintele USR.

Mădălina Mihalache, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN: Domnule Fritz, premierul desemnat, Adrian Veştea, speră să vă răzgândiţi şi spune că preşedintele României, Nicuşor Dan, este cel care este mai în măsură să discute cu dumneavoastră, pentru că este, nu-i aşa, fondatorul partidului pe care astăzi, dumneavoastră îl conduceţi. De ieri, de la ora 09:00, dimineaţa, aţi discutat cu preşedintele României, Nicuşor Dan?

Dominic Fritz, lider USR: Nu, dar observ cu un pic de amuzament că marele viteaz, deja, înainte să devină premier, încearcă să arunce pisica în curtea altcuiva. Uitaţi, USR a luat o decizie cu mult timp înainte de moţiunea de cenzură pe care PSD şi AUR, într-un mod iresponsabil au votat-o împotriva acestui guvern şi am spus că, dacă se întâmplă acest lucru, atunci nu vom mai intra într-un guvern cu PSD, un lucru perfect logic. Şi, bineînţeles, că rămânem consecvenţi cu această decizie. Nu ţine de orgolii, aşa cum zice domnul Veştea, ci ţine de o minimă igienă politică, de o sinceritate faţă de cetăţeni şi, până la urmă, este şi o formă de protecţie pentru ţară, pentru că ne dorim ca PSD, oricând îşi doresc, să facă o majorităţi paralele cu AUR.

Mădălina Mihalache, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN: Deci, nu aţi discutat cu Nicuşor Dan nici înainte, nici după desemnarea domnului Veştea?

Domi: Nu.

Mădălina Mihalache, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN: Premierul desemnat Adrian Veştea v-a contactat în ultimele ore?

Domi: Nu.

Mădălina Mihalache, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN: Când aţi aflat dumneavoastră că preşedintele României, Nicuşor Dan, îl desemnează pe Adrian Veştea prim-ministru?

Domi: Am aflat duminică dimineaţa, am îmbrăcat-o pe fiica mea, să merg la o zi de naştere cu ea şi atunci, împreună cu toţi românii, duminică dimineaţa, am aflat şi eu.

Mădălina Mihalache, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN: Deci, aţi aflat de la televizor că preşedintele României, Nicuşor Dan, îl desemnează pe Adrian Veştea premier?

Domi: N-am televizor acasă, am aflat uitându-mă la live-ul declaraţiei pe social media. (...). Uitându-mă la declaraţia preşedintelui, pe social media.

Mădălina Mihalache, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN: Şi cum vi s-a părut că aţi aflat aşa?

Domi: Bineînţeles că a fost o surpriză pentru noi, nu a fost o surpriză faptul că Eugen Tomac nu a strâns voturile necesare, credem că ar fi fost spaţiu să ne reaşezăm la masă şi să vedem, dacă nu se strânge o majoritate pentru un guvern majoritar, ce variante ar exista pentru un guvern minoritar, dar, bineînţeles că trebuie să luăm act de faptul că domnul preşedinte a avut un alt plan.

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"Nu este o noutate pentru noi, tocmai de aceea au votat moţiunea de cenzură, pentru că aceşti miniştri USR au fost incomozi pentru PSD, întrucât nu au făcut compromisuri, pentru că au schimbat lucruri reale pentru români şi, de aceea, odată cu moţiunea de cenzură era clar că PSD doreşte să plecăm de la guvernare, nu doar domnul Bolojan, ci şi noi. Şi tocmai de aceea, ipocrizia pe care am văzut-o în ultimele săptămâni, în care toată lumea din partea PSD a pretins că îşi doreşte refacerea acestei coaliţii, acum se adevereşte că nu a fost aşa, ci, de fapt, planul, demult, a fost, se pare, să se refacă un guvern Ciucă-Ciolacu, adică fix acest guvern, care a fost sancţionat dur la vot de către români şi pe care nimeni nu şi-l doreşte.

(...). Toate aceste lucruri au deranjat. Şi foarte interesant este că noi auzim aum din partea domnului Veştea că are două calităţi: că poate să facă linişte şi că nu deranjează pe nimeni, adică nu intră în conflict cu nimeni. Credeţi, într-adevăr, că domnul Miruţă, că doamna Buzoianu, că doamna Ţoiu ar fi reuşit să facă ceva pentru români dacă nu şi-ar fi asumat şi anumite lupte? Dacă nu deranjezi pe nimeni înseamnă că nu vrei să schimbi nimic! Şi nu cred că o majoritate de români vrea să nu se schimbe nimic în această ţară", a mai precizat liderul USR în platoul emisiunii de la Antena 3 CNN, în această după-amiază.