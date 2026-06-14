Surse: UDMR va discuta cu Veștea, dar așteaptă o decizie a liberalilor. „Nu vrem să participăm la ruperea PNL”

1 minut de citit Publicat la 19:43 14 Iun 2026 Modificat la 19:43 14 Iun 2026

sursa foto: Agerpres

Surse din interiorul UDMR au declarat pentru Antena 3 CNN că ședința partidului pe tema desemnării lui Adrian Veștea în funcția de premier s-a încheiat fără o decizie finală. O hotărâre finală va fi luată marți. Totuși, UDMR nu exclude susținerea guvernului Veștea, însă condiționează acest lucru de poziția pe care o va adopta PNL.

Duminică, președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim-vicepreședintele PNL și fost ministru al Dezvoltării, fără să consulte în prealabil niciun lider de partid.

Reacția din interiorul PNL a fost explozivă: Bolojan a acuzat o tentativă de rupere a partidului, Ciucu a vorbit despre „trădare, complot și ingerință”, iar unii lideri au cerut excluderea lui Veștea. Pe de altă parte, o parte dintre liberali i-au sărit în apărare, iar Veștea însuși a declarat că are sprijinul multor colegi.

În acest tablou, UDMR transmite că nu vrea să fie parte dintr-o ruptură a PNL și nu intenționează să intre la guvernare dacă celelalte două partide pro-occidentale – liberalii și USR – rămân în afara coaliției.

„UDMR nu vrea să participe la ruperea PNL. Vom aștepta să vedem ce decide PNL”, au precizat sursele.

Nuanța esențială vine însă imediat după: dacă PNL va decide să susțină guvernul Veștea, UDMR va face același lucru.

„Dacă PNL va vota să susțină un guvern condus de Veștea, atunci vom intra și noi. Noi suntem pentru flexibilizarea poziției PNL”, au mai spus sursele.