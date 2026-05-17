George Simion i-a cerut lui Nicușor Dan mandat să formeze un guvern AUR

La finalul discuțiilor cu Nicușor Dan, George Simion a declarat:

„Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și de departe primul partid în simpatiile românilor. Azi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură.

Jumătate din România își pune speranțele în noi și trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an.

Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru cea politică. Nu noi am fost la guvernare. Nu noi am anulat alegerile.

Însă pe umerii noștri atârnă o responsabilitate grea. E timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor. Asta așteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult.

Îi rugăm pe toți cetățenii să înțeleagă că în perioada următoare vom discuta numai și numai despre soluții. E timpul ca acuzațiile politicianiste și discuțiile sterile să lase loc soluțiilor adevărate. Nu poți cu aceeași oameni să obții alte rezultate.

Facem un apel la români să ne sprijine și dacă în actuala arhitectură a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară să ne întoarcem înapoi la popor. E mai de dorit o soluție democratică, decât o soluție de laborator care nu face decât să adâncească criza.”