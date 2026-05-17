George Simion i-a cerut lui Nicușor Dan mandat să formeze un guvern AUR

Liderii USR au ajuns la Palatul CotroceniPublicat acum 1 minut
Discuțiile cu delegația PNL s-au încheiat după o oră. Liderii USR îl așteaptă acum pe Nicușor Dan pentru consultări. Delegația USR este condusă de liderul partidului Dominic Fritz. La Cotroceni se află și miniștrii Oana Țoiu, Radu Miruță, Diana Buzoianu, dar și deputatul Radu Mihaiu și senatoarea Violeta Alexandru.
George Simion: „Azi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări”Publicat acum 53 minute
La finalul discuțiilor cu Nicușor Dan, George Simion a declarat:
„Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și de departe primul partid în simpatiile românilor. Azi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură.
Jumătate din România își pune speranțele în noi și trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an.
Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru cea politică. Nu noi am fost la guvernare. Nu noi am anulat alegerile.
Însă pe umerii noștri atârnă o responsabilitate grea. E timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor. Asta așteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult.
Îi rugăm pe toți cetățenii să înțeleagă că în perioada următoare vom discuta numai și numai despre soluții. E timpul ca acuzațiile politicianiste și discuțiile sterile să lase loc soluțiilor adevărate. Nu poți cu aceeași oameni să obții alte rezultate.
Facem un apel la români să ne sprijine și dacă în actuala arhitectură a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară să ne întoarcem înapoi la popor. E mai de dorit o soluție democratică, decât o soluție de laborator care nu face decât să adâncească criza.”
Încep consultările cu PNLPublicat acum 1 ora si 0 minute
În scurt timp vor începe consultările dintre președintele Nicușor Dan și delegația PNL, condusă de prim-ministrul demis și președintele PNL Ilie Bolojan.
Din delegația PNL mai fac parte: prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, secretarul general al PNL Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL Cătălin Predoiu și prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea.
Față de consultările anterioare, din delegația PNL lipsește Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a fost cel care a decis ca ea să nu fie prezentă la aceste discuții. Ea este una dintre contestatarii premierului în partid.
S-au încheiat consultările cu delegația AURPublicat acum 1 ora si 9 minute
Discuțiile între președintele Nicușor Dan și delegația AUR s-au încheiat după 50 de minute. George Simion este așteptat la declarații.
Au început consultările cu delegația AURPublicat acum 1 ora si 55 minute
Au început, la Palatul Cotroceni, consultările cu delegația AUR. Președintele Nicușor Dan i-a întâmpinat pe președintele AUR George Simion, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu și pe prim-vicepreședintele partidului AUR Dan Dungaciu.
În momentul în care i-a strâns mâna președintelui, George Simion i-a spus câteva cuvinte lui Nicușor Dan și i-a înmânat broșura AUR cu programul de guvernare al partidului.
Sorin Grindeanu: Excludem o alianță în afara partidelor pro-occidentalePublicat acum 2 ore si 20 minute
La finalul discuțiilor cu Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a făcut o declarație de presă:
„PSD a transmis punctele de vedere și poziția PSD pentru a înainta, pentru a găsi soluții, pentru a avea un guvern cu puteri depline și care să fie votat până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. Soluțiile le cunoașteți, le-am anunțat. Știți mandatul pe care PSD l-a primit de la membrii PSD urmare a consultării interne, știți regulile în care PSD dorește să ne încadrăm în găsirea unei soluții.
Toate aceste lucruri au fost transmise domnului președinte, astfel încât urmare a consultărilor din aceste zile să se degaje o soluție.
Principalele, nu neapărat condiții, reguli sau principii, pe care noi nu le vom încălca sunt: nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba. Astea sunt principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât să se încerce să se ajungă la o soluție.
Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, dezvolta posibile scenarii”
Consultările cu delegația PSD s-au încheiatPublicat acum 2 ore si 25 minute
Consultările între președintele Nicușor Dan și liderii PSD s-au încheiat după aproximativ 35 de minute.
Au început consultările la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan, față în față cu delegația PSDPublicat acum 2 ore si 57 minute
S-a dat startul consultărilor oficiale de la Palatul Cotroceni. Începând cu ora 09:00, președintele Nicușor Dan va discuta cu delegația PSD, condusă de liderul partidului, Sorin Grindeanu. Șeful statului a ajuns la discuții zâmbitor, a strâns mâna delegației, a mulțumit presei, iar consultările au început.
Din delegația PSD mai fac parte: secretarul general al partidului Claudiu Manda, fostul vicepremier Marian Neacșu, strategul partidului, și președintele Consiliului Județean Dâmbovița Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Șoldan și , președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.
Înainte de aceste consultări, Nicușor Dan a declarat că aceste consultări cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea care este majoritatea pe care o propun, fie că este vorba de Guvern „complet”, minoritar sau tehnocrat, menţionând că trebuie să fie o majoritate prooccidentală. Preşedintele a mai afirmat că nu ia în calcul AUR pentru susţinerea unui guvern minoritar.
Programul consultărilorPublicat acum 3 ore si 28 minute
Consultările vor avea loc după următorul program:
- Ora 09:00 - PSD;
- Ora 10:00 - AUR;
- Ora 11:00 - PNL;
- Ora 12:00 - USR;
- Ora 13:00 - UDMR;
- Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
- Ora 15:00 - SOS;
- Ora 16:00 - POT;
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, pe 5 mai 2026, că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern, după ce moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut de Parlament, şi a asigurat că la finalul discuţiilor va exista un guvern pro-occidental. El a mai spus că exclude scenariul alegerilor anticipate şi a subliniat că un nou guvern va fi numit "într-un termen rezonabil".
Şeful statului a repetat, pe 12 mai, înainte de Summitul Bucureşti 9 (B9), că actuala criză politică internă se va rezolva „într-o direcţie pro-occidentală” şi într-un interval de timp pe care îl consideră relativ scurt. „Criza politică internă se va rezolva într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală”, a afirmat preşedintele. Întrebat despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, preşedintele a spus că un astfel de scenariu este „complicat” din punct de vedere constituţional.
Pe 15 mai, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în contextul unei vizite la expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA, că, pe 18 mai, consultările cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea care este majoritatea pe care o propun, fie că este vorba de guvern „complet”, minoritar sau tehnocrat, menţionând că trebuie să fie o majoritate pro-occidentală. Preşedintele a mai afirmat că nu ia în calcul AUR pentru susţinerea unui guvern minoritar.
Surse: Nicușor Dan se gândește să le-o propună partidelor ca prim-ministru pe Delia Velculescu de la FMIPublicat acum 12 ore si 9 minute
Președintele Nicușor Dan ia în calcul să le propună liderilor partidelor pro-europene care merg luni la consultările de la Cotroceni să construiască o majoritate parlamentară și un guvern în jurul unui prim-ministru tehnocrat. Numele la care se gândește președintele este Delia Velculescu, care în prezent este director adjunct la FMI, au declarat pentru Antena3.ro surse din Administrația Prezidențială.
Varianta unui premier tehnocrat a fost acceptată, declarativ, până acum, de PSD si UDMR. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că singura posibilitate de a se reface coaliția pro-europeana este desemnarea unui premier independent, care să nu fie un rival politic pentru niciunul dintre liderii din viitorul guvern.
Însă, Ilie Bolojan a susținut, la discuțiile purtate săptămâna trecută pe subiectul negocierilor de guvernare, că PNL nu va vota niciun cabinet din care face parte PSD, cu premier tehnocrat sau nu. USR va face același lucru. PSD a lansat ipoteza susținerii unui premier tehnocrat, dar a avansat o alta variantă, respectiv Șerban Matei, director la BNR.
Cine este Delia Velculescu
Delia Velculescu lucrează de aproape 23 de ani la FMI, fiind în prezent director adjunct, şef al misiunii FMI pentru Africa de Sud. Ea a fost şef al misiunii FMI în Grecia, în perioada marii crize economice prin care a trecut această ţară.
În 2009, a fost co-autoarea unui studiu despre situaţia financiară a Greciei. Delia Velculescu a fost şi reprezentantul FMI în negocierile pentru planul de asistenţă financiară acordat Ciprului. Presa din Cipru o numea „încântătoarea Delia”, dar vorbea şi despre puterea de negociere a româncei. Este cea mai dură dintre membrii delegaţiei, scriau jurnaliştii ciprioți în 2013.
Delia Velculescu este căsătorită cu un renumit medic, și el român, dar stabilit în Statele Unite din anii '70.
Dominic Fritz respinge „fără echivoc” refacerea coaliției: „PSD trebuie să spună cum vrea să guverneze această țară”Publicat acum 18 ore si 43 minute
Dominic Fritz a spus, în săptămâna în care a fost demis guvernul Bolojan, că în acest moment nu se conturează o majoritate care să desemneze un premier.
„Înainte să existe un nume de premier trebuie să existe o majoritate și înainte de asta trebuie să existe un minim de consens despre direcția în care să meargă România. Iar PSD cu votul lor alături de AUR ne-au spus că nu mai vor să facă reforme, vor să folosească bugetul de stat ca pușculiță de partid, vor să-și pună pilele și amantele în tot felul de posturi publice, vor să facă deficite mari pentru a împărți tot felul de cadouri. Noi nu mai putem să stăm la dispoziția lor.
Nu văd în acest moment o majoritate care ar putea să desemneze un nou premier. Ilie Bolojan e în acest moment premierul României, chiar dacă interimar, face o treabă bună, are o susținere populară foarte largă. E susținut și de USR. Ar trebui să continue această muncă. Dar PSD și AUR l-au demis, vor altceva, să ne explice ei cum vor să rezolve această criză”, a spus președintele USR.
Întrebat dacă în opinia sa Ilie Bolojan mai poate fi propus din nou pentru funcția de premier și cum va acționa USR dacă liberalii avansează acest scenariu, Dominic Fritz a răspuns:
„Din punct de vedere constituțional pentru noi, desigur. Dar discuția nu e despre chichițe din lege, ci care e răspunsul la haosul pornit de PSD. (...)
Decizia PNL ați văzut-o. E să meargă în opoziție, decizia USR a fost să invite PNL la o colaboarare, invitație acceptată. Nu se pune acum problema de a propune un premier. De aceea nu vă răspund. PSD trebuie să spună cum vrea să guverneze această țară”, a explicat liderul USR.
Nicușor Dan, despre consultări: Trebuie să fie dată o majoritate „pro-occidentală”Publicat acum 18 ore si 50 minute
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că la consultări va întreba toate partidele care e majoritatea pe care o propun și că discuțiile vor pleca din acel punct. „Cu toate diferențele dintre partidele prooccidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală”, a declarat Nicușor Dan.
„O să avem discuții luni, probabil marți sau miercuri, cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentați actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în procesul consultărilor. Nu va exista un anunț luni seară sau marți dimineață”, a spus președintele.
Întrebat dacă a renunțat la ideea unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a răspuns: „Cel mai important lucru, și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări, este următorul: primul lucru pe care îl voi întreba este care va fi majoritatea.
Fie că vorbim de un guvern complet politic, fie de un guvern minoritar, fie de un guvern tehnocrat, pentru fiecare dintre partide întrebarea este: care este majoritatea pe care o propun?
Aceasta este întrebarea esențială. De acolo încep discuțiile".
Întrebat dacă va îl va nominaliza pentru funcția de premier pe Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns că nu va da răspunsuri particulare.
„Unul e că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia.
Foarte important, întrebarea va fi care e majoritatea la acest moment. O întrebare destul de dificilă, e responsabilitatea tuturor partidelor să răspundă la ea, fiecare trebuie să se exprime.
Răspunuri de tipul: „Îmi doresc ca...", trebuie să țină cont de realitatea parlamentară. Cu toate diferențele dintre partidele pro-occidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală”, a spus Nicușor Dan.
Întrebat care e varianta de compromis, el a spus că chestiunea fundamentală e majoritatea parlamentara si fiecare partid are niște condiții în trepte. Președintele a mai declarat că exclude ca AUR să facă parte din viitorul guvern.
Întrebat dacă, în varianta în care PSD reușește să strângă o majoritate parlamentară, l-ar desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, Nicușor Dan a declarat: „E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea pare probabilă”.
„La finalul procesului, acest guvern trebuie să fie susținut de o majoritate pentru că altfel intrăm repede în conflict”, a conchis președintele.
AUR anunță cu cine va participa la consultările de la CotroceniPublicat acum 18 ore si 56 minute
AUR a anunțat că din delegația sa vor face parte George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu.
„Ne dorim ca aceste consultări să fie reale, efective și loiale, nu o formalitate juridică. Partidele chemate la consultări trebuie să poată prezenta poziția lor, soluția politică pe care o propun și condițiile în care pot susține sau participa la formarea unui guvern.
AUR este al doilea partid parlamentar și reprezintă voința exprimată prin vot de milioane de români. Președintele este obligat să respecte procedura constituțională, rolul Parlamentului și principiul reprezentării democratice.
Președintele are o marjă de apreciere în desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru, dar această apreciere este manifestată după consultări, nu înaintea lor. Ea trebuie exercitată în funcție de configurația parlamentară, de posibilitatea formării unei majorități și de rezultatul consultărilor prevăzute de art. 103 din Constituție.
În această procedură, Președintele nu acționează ca lider de partid și nici ca adversar politic al unei formațiuni parlamentare. El are obligația de a se comporta ca garant al echilibrului instituțional. Când exclude anticipat un partid parlamentar relevant, înainte de consultările oficiale, Președintele abandonează rolul de mediator și se poziționează ca actor politic partizan.
Președintele trebuie să parcurgă procedura prevăzută de art. 103 din Constituție cu bună-credință instituțională, nu cu soluția deja stabilită și anunțată public înaintea consultărilor. Într-un stat democratic, partidele parlamentare nu pot fi eliminate anticipat dintr-o procedură constituțională printr-o declarație politică a Președintelui.
AUR participă la consultări nu în nume propriu, ci în numele cetățenilor care l-au votat și care sunt reprezentați în Parlament.
Constituția României nu permite ca procedura de desemnare a Prim-ministrului să fie transformată într-un instrument de excludere politică prestabilită, iar Președintele nu poate mima consultările, nu poate ignora reprezentarea parlamentară și nu poate reduce votul românilor la o realitate convenabilă doar atunci când confirmă propria sa opțiune politică, fiindcă aici nu vorbim despre persoana fizică Nicușor Dan.
Respectarea Constituției este obligatorie, cu atât mai mult pentru Președintele României în desfășurarea unei proceduri constituționale!” - au scris cei de la AUR într-un comunicat.
Cine va reprezenta PNL la consultăriPublicat acum 18 ore si 59 minute
Delegația PNL care va fi prezentă la consultările de luni, 18 mai, la Palatul Cotroceni, este formată din:
- Ilie Bolojan, Președinte
- Dan Motreanu, Secretar General
- Cătălin Predoiu, Prim-vicepreședinte
- Ciprian Ciucu, Prim-vicepreședinte
- Adrian Veștea, Prim-vicepreședinte
PNL a votat în forurile sale să nu mai facă guvern cu PSD
50 dintre cei 54 de lideri ai PNL reuniți în ședință după moțiunea de cenzură au votat pentru intrarea partidului în opoziție după demiterea guvernului Bolojan. Liberalii au transmis PSD că ar trebui să-și asume guvernarea. Doar patru lideri s-au abținut de la vot.
Ilie Bolojan a spus că dacă PSD intră la guvernare după consultări, PNL va rămâne în opoziție. În alte intervenții ale sale, însă, premierul interimar a spus că este dispus să revină la șefia guvernului, însă cu niște condiții clare și a exclus un nou guvern cu PSD, cu excepția cazului în care PSD-iștii „recunosc că nu au soluție”. De asemenea, el nu a exclus varianta unui guvern minoritar.
Nicușor Dan începe consultările cu partidele pentru un nou guvern, luni dimineațăPublicat acum 19 ore si 15 minute
Luni, la ora 9:00, încep oficial consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Președintele Nicușor Dan a invitat toate partidele parlamentare în ordinea numărului de mandate.
Criza politică generată de demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan ar putea să se încheie dacă se ajunge la o formulă guvernamentală în cadrul acestor consultări.
Conform informațiilor de până acum, președintele ia în calcul atât varianta unui nou guvern politic, da și pe cea în care România va fi condusă de un guvern tehnocrat.
Totuși, Nicușor Dan nu ia în calcul renominalizarea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru și a spus că nu face „experimente”.
O majoritate parlamentară în actualul legislativ este dificil de obținut, însă, având în vedere că două dintre partidele din fosta coaliție – PNL și USR – nu vor să mai colaboreze cu PSD.
PSD-iștii în schimb, spun că ar vrea refacerea coaliției cu un premier liberal altul decât Ilie Bolojan, iar UDMR a susținut, de asemenea, scenariul refacerii coaliției cu un premier „independent”.
Ilie Bolojan și Dominic Fritz au spus amândoi că nu au de gând să mai facă alianță cu PSD după ce PSD-iștii și-au dat din nou jos propriul guvern prin moțiune de cenzură.
De cealaltă parte, cei de la AUR și-au declarat și ei intenția de a intra la guvernare, însă nu au propus o formulă guvernamentală clară. În acest moment, singurul partid cu care ar putea AUR să formeze un guvern este PSD, partidul cu care a și colaborat la moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul Bolojan.
Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură pe data de 5 mai. Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a strâns 281 de voturi.