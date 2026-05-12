Portretul viitorului premier. Kelemen Hunor: „Independent, nu trebuie să fie lider de partid, dar să știe să conducă”

Președintele Nicușor Dan înclină către un premier tehnocrat. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele UDMR Kelemen Hunor a avut, marți, o nouă discuție cu liderul PSD Sorin Grindeanu, la Parlament, urmând să se întâlnească și cu premierul demis Ilie Bolojan. Kelemen a declarat că cea mai bună variantă „pentru țară” este refacerea coaliției cu un premier „independent” care să vină „din afara acestor partide”. Acesta este de părere că va fi un guvern cu mandat scurt, „9-10 luni”.

„Am spus că varianta cea mai bună e să refacem coaliţia cu un premier independent, neindependent. Eu am ascultat declaraţia domnului preşedinte Dan că toate variantele sunt pe masă şi că doreşte o variantă sigură. Asta înseamnă că orice variantă este sigură dacă are o majoritate în spate. Eu am spus că voi susţine o astfel de soluţie cu miniştrii din coaliţia largă şi cu un premier care să vină din afara acestor partide. Eu nu spun tehnocrat, eu spun un premier care poate fi acceptat de toată lumea. A zis președintele că are 2-3 nume în cap, probabil le vom afla după consultări”, a declarat liderul UDMR.

Acesta spune că susținerea în Parlament nu trebuie să vină de la partidele extremiste, iar mandatul viitorului guvern ar putea fi unul scurt.

„În capul meu există un singur scenariu. Și nu e un scenariu pe 2 ani și jumătate. Este un scenariu să trecem această criză. Eu cred că vom fi cu toții de acord că următorul guvern nu va avea o durată de 2 ani și jumătate. Va avea 8-9-10 luni, trebuie să trecem de PNRR, de SAFE și să menținem deficitul la ținta asumată. După aceea se poate gândi la partea a doua”, spune Kelemen.

Liderul UDMR a făcut și portretul viitorului premier.

„Un premier care trebuie să știe să gestioneze criză politică și criza guvernamentală. Nu trebuie să fie macroeconomist. Până nu știm ce va propune președintele Dan e greu de spus. Omul dacă stă în picioare, dacă are foaia de parcurs atunci nu va deveni (n.red. marionetă). Când vorbim despre o personalitate nu trebuie să fie lider de partid, trebuie să știe să conducă. E bine să cunoască politica, să cunoască regulile din lumea politică”, a mai precizat Kelemen.

Acesta a spus că va avea probabil mâine o întâlnire și cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și a precizat că „prima dată trebuie să încercăm varianta cea mai bună pentru această țară”, referindu-se la refacerea coaliției de guvernare.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că „nu o să facă experimente” și că va negocia cu partidele „cât timp este nevoie, ca să avem garanția că premierul desemnat va avea votul în Parlament”. Președintele a adăugat că are și un premier tehnocrat „în minte”.

Ilie Bolojan a declarat luni seara că PNL nu va vota un guvern cu Sorin Grindeanu premier și a somat din nou PSD să găsească soluția la criza politică generată de moțiunea PSD-AUR.