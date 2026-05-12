Nicușor Dan anunță că are și un premier tehnocrat "în minte". "Nu o să fac experimente"

1 minut de citit Publicat la 10:36 12 Mai 2026 Modificat la 10:51 12 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că "nu o să facă experimente" și că va negocia cu partidele "cât timp este nevoie, ca să avem garanția că premierul desemnat va avea votul în Parlament. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că "nu o să facă experimente" și că va negocia cu partidele "cât timp este nevoie, ca să avem garanția că premierul desemnat va avea votul în Parlament." Președintele a adăugat că are și un premier tehnocrat "în minte".

"Cu titlu general, solicitarea pe care o voi avea în toate discuțiile cu delegațiile partidelor cu care ne vom întâlni, pentru oricare dintre propunerile de guvern, va fi următoarea: dacă există sau nu deja o majoritate. Acesta este răspunsul general.

Din ce văd din discuțiile preliminare, partidele se așteaptă să își păstreze opțiunile în spațiul public. De fapt, variantele de guvern sprijinit de o majoritate în Parlament sunt relativ puține. Nu o să fac experimente. Nu este util pentru România să facem experimente, să propunem un premier și apoi să vedem dacă poate sau nu să strângă o majoritate.

Ce vreau eu să obținem în aceste discuții cu partidele este o propunere de premier și elemente compatibile de program, pe chestiunile esențiale, care să strângă o majoritate înainte să desemnez un premier.

Este o negociere în care fiecare dintre partide are condiții. O parte dintre condiții sunt discutabile, altele nu. Ce pot să spun, la nivel general, este că nu vom face experimente. Vom duce negocierile atât cât este nevoie, ca să avem garanția că premierul desemnat va avea votul în Parlament", a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă există varianta în care majoritatea parlamentară să se suprapună cu componența guvernului, Președintele a spus că "teoretic", da.

Întrebat dacă va chema și AUR la consultări, el a precizat că "la consultările formale - probabil că următoarea rundă va fi una de consultări formale - voi chema toate partidele, așa cum spune Constituția."

Potrivit Președintelui, joi sau luni vor avea loc consultări.

Despre varianta unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a spus că este "un scenariu care are șanse."

"În mintea mea am variante de premieri tehnocrați. Nu le-am avansat. Le voi avansa dacă va exista o formulă majoritară pentru asta", a adăugat el.

Președintele a reiterat că exclude scenariul alegerilor anticipate.

Nicușor Dan a subliniat că pentru România este important ca această criză să se termine cât mai repede.

"Se va contura o majoritate la consultări, pe o soluție. Și partidele, și societatea, fiecare dintre noi, avem așteptări. Soluția nu va satisface total aceste așteptări. Asta este politica, acesta este rostul consultărilor. Dar va exista o majoritate", a afirmat Președintele.